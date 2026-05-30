Madonna delle Milizie: arte in strada a Scicli con dodici pittrici

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Nella città di Piero Guccione e degli artisti del Gruppo di Scicli non poteva non essere ripresa un’antica tradizione, quella delle estemporanee che si tenevano in città ma anche nelle borgate della fascia costiera con successo di pubblico e di artisti partecipanti. Per la prima volta, in occasione della festa della Madonna delle Milizie, in programma un’estemporanea che vedrà al lavoro, a partire dalle 9.30, in via Francesco Mormino Penna dodici artisti del pennello. Antonella Giliberto, Carmela Garaffa, Daniele Fede, Elisa Varsallona, Giorgia Modica, Ilka Lehmann, Laura Sciagura, Luisa Puglisi, Maria Lissandrello, Rosalba Busacca, Sandra Sottile e Sara Scolese sono le artisti che partecipano all’iniziativa sotto il coordinamento di Antonella Giliberto. L’estemporanea prenderà il via domani alle 9.30 per concludersi alle 21 in uno dei siti più famosi della città di Scicli, la via in cui insiste il Commissariato di Montalbano e dove sfrecciava quella Fiat Tipo del commissario più famoso d’Italia.

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