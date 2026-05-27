Scicli riscopre il suo cimitero monumentale: visita guidata tra arte e memoria

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Una passeggiata, ideata dall’APS Tanit Scicli, che rinnova i contenuti del suo “Non Omnis Moriar” racchiuso fra visite guidate all’interno del cimitero cittadino ed un libro dove si racconta, con testi e foto, uno dei luoghi emotivi più affascinanti della città. Domenica appuntamento alle 9,30 nello spiazzale principale antistante il cimitero (Sp 38) per iniziare, alle 10, la visita nella parte storica del camposanto sciclitano. Un luogo fra i più belli della Sicilia, contenitore di opere d’arte sparse fra monumentini privati e cappelle gentilizie, mappati e studiati da Tanit, luogo di preghiera e di cinema. Nella visita guidata non solo la visione e la conoscenza delle opere d’arte ma anche la storia raccontata di personaggi che hanno dato lustro alla città di Scicli e che riposano in quello che è un museo a cielo aperto. Con il saggio “Non Omnis Moriar” gli studiosi di Tanit hanno trasmesso il frutto di quelle ricerche, fra archivi pubblici e privati e sul campo, che hanno permesso di ricostruire la storia del paese e di intere famiglie. Il lavoro porta la firma dello storico e presidente dell’APS Tanit Scicli Vincenzo Burragato, dall’ingegnera Roberta Ficili e dall’archeologa Valentina Pensiero. Sono loro che sono riusciti, con un lavoro durato circa cinque anni, ad unire gli aspetti storici, artistici, culturali, costruttivi, letterari che caratterizzano il luogo sacro. Questo lavoro ha ricevuto un riconoscimento speciale di valore culturale d parte della Direzione generale Educazione, ricerca e istituti culturali del MIC, il Ministero della Cultura Italiano.

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