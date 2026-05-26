Scicli affida la sua storia ai bambini: viaggio nel cuore delle Milizie

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Una decisione unanime della giunta per conoscere agli alunni i luogi e la storia dell’eremo della Madonna delle Milizie. E’ in programma fino al venerdì, 29 maggio, nei giorni che precedono la Festa delle Milizie. A fare questa esperienza conoscitiva sono gli alunni che frequentano i tre Istituti Comprensivi della città, l’Elio Vittorini, il Giovanni Dantoni, ed il Don Lorenzo Milani. “Saranno accompagnati tutti in visita al Convento delle Milizie, luogo simbolo della tradizione della Madonna guerriera e della storica battaglia del 1091 – spiega l’assessore alla cultura Giuseppe Mariotta – i piccoli esploratori vivranno spiegazioni, giochi, cacce al tesoro e attività culturali, guidati dalla Cooperativa Agire, da L’Isola ed Esplorambiente. Sarà un modo divertente e intelligente per scoprire la storia locale e le radici della nostra festa più identitaria. Un grande grazie a tutti coloro che hanno reso possibile questa splendida iniziativa che unisce tradizione, scuola e comunità. Scicli cresce così: partendo dai bambini”.

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