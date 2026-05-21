Scicli accoglie Stefania Orrù: alla Galleria Quam arriva “Mappe Minerali”

Decidi tu come informarti su Google.

Aggiungi RagusaOggi alle tue Fonti preferite. Quando cercherai una notizia, ci troverai più facilmente. AGGIUNGI

maggio, alle ore 19, la Galleria Quam inaugurerà “Mappe Minerali”, la mostra personale dell’artista Stefania Orrù, curata dalla storica dell’arte Ilaria Bignotti.

Un progetto artistico intenso e profondamente identitario che nasce dal dialogo tra materia, memoria e territorio, sviluppato dall’artista dopo il trasferimento in Sicilia, terra che ha profondamente influenzato la sua ricerca creativa.

Un linguaggio nato dalla materia e dall’affresco

“Mappe Minerali” racconta il percorso di Stefania Orrù attraverso un linguaggio artistico originale, costruito su tecniche che affondano le radici nella tradizione dell’affresco, ambito nel quale l’artista si è formata sin da giovane.

Oggi quella formazione si traduce in un’espressione contemporanea fatta di polvere di marmo, pietre dure, juta incisa e pigmenti naturali, in un continuo gioco di addizione e sottrazione della materia.

Le opere esposte trasformano la superficie in una vera e propria geografia emozionale, in cui la memoria personale si intreccia con richiami storici e visioni contemporanee.

Da Shanghai alla Biennale di Venezia

La mostra arriva a pochi giorni dalla partecipazione di Stefania Orrù alla 61ª Esposizione Internazionale d’Arte di Venezia, dove l’artista è stata invitata da Swatch nell’ambito del progetto biennale ai Giardini Reali.

Una parte delle opere presentate a Venezia sarà esposta anche a Scicli. Si tratta di lavori nati durante la residenza artistica allo Swatch Art Peace Hotel di Shanghai, esperienza internazionale che ha visto l’artista vivere e lavorare per quattro mesi insieme ad artisti, musicisti e scrittori provenienti da tutto il mondo.

Un confronto con la scena artistica orientale che ha ulteriormente arricchito la sua ricerca.

Scicli nuova casa artistica di Stefania Orrù

Negli ultimi mesi Stefania Orrù ha scelto Scicli come propria residenza artistica, trovando nella città barocca e nel paesaggio siciliano nuovi stimoli creativi.

La mostra “Mappe Minerali” rappresenta così anche un dialogo con il territorio ibleo, attraverso circa trenta opere che raccontano una poetica fatta di stratificazioni, incisioni e materia viva.

Inaugurazione e informazioni

L’inaugurazione si terrà sabato 30 maggio alla Galleria Quam. Alle 20 è previsto un intervento della curatrice Ilaria Bignotti insieme all’artista.

L’ingresso sarà gratuito e la mostra resterà visitabile fino al 3 luglio. Su richiesta sarà disponibile anche il catalogo con la presentazione critica del progetto espositivo.

© Riproduzione riservata