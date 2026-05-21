Cultura sotto le stelle nel Ragusano: ingressi a 1 euro nei siti archeologici per la Notte Europea dei Musei

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Anche il Ragusano si prepara a vivere una serata all’insegna della cultura e della valorizzazione del patrimonio storico e archeologico in occasione della Notte Europea dei Musei, in programma sabato 23 maggio. L’iniziativa, promossa dal Ministero della Cultura francese con il sostegno di Unesco, Consiglio d’Europa e Icom, coinvolge ogni anno migliaia di musei e luoghi della cultura in tutta Europa.

In Sicilia l’adesione è ampia e diffusa, ma è soprattutto il territorio ragusano a distinguersi per la ricchezza dei suoi siti e per la possibilità di visitare alcuni dei luoghi più suggestivi del patrimonio regionale con un ingresso simbolico di un euro.

Il patrimonio del Ragusano in primo piano

Nel territorio ibleo saranno protagonisti i parchi archeologici di Kamarina e della Cava d’Ispica, che apriranno straordinariamente al pubblico alcuni dei loro spazi più significativi.

Tra questi spiccano il Museo Ibleo, il Museo di Kamarina e il sito monumentale del Convento della Croce, luoghi che raccontano la lunga storia del territorio tra antiche civiltà, insediamenti rupestri e testimonianze archeologiche di grande valore.

L’iniziativa rappresenta un’occasione importante per avvicinare cittadini e turisti alla conoscenza del patrimonio culturale locale, in un percorso che unisce divulgazione, identità e partecipazione.

Altre aperture in Sicilia

Nell’Agrigentino:

– Parco archeologico della Valle dei Templi (dalle 20 alle 23): museo Pietro Griffo.

Nel Nisseno:

– Parco archeologico di Gela (dalle 19 alle 21): museo dei Relitti greci.

Nel Catanese:

– Parco archeologico e paesaggistico di Catania e della Valle dell’Aci (dalle 21 alle 23): terme dell’Indirizzo, terme della Rotonda, chiesa San Francesco Borgia ai Crociferi, teatro Antico, Casa Liberti.



Nell’Ennese:

– Parco archeologico di Morgantina e della Villa romana del Casale: Villa Romana del Casale e Palazzo Trigona (19,30-23), Museo Archeologico di Aidone (19-22), Museo Archeologico di Enna – Palazzo Varisano (19-22).

Nel Messinese:

– Museo regionale interdisciplinare di Messina (dalle 20 alle 24).

– Parco archeologico di Naxos e Taormina (fino alle 24): teatro antico di Taormina e antiquarium di Naxos.

– Parco archeologico di Tindari.

– Parco archeologico delle isole Eolie (dalle 20 alle 23): museo archeologico Luigi Bernabò Brea.

Nel Palermitano:

– Museo regionale di arte moderna e contemporanea di Palermo: palazzo Riso, museo d’Aumale a Terrasini, castello di Caccamo.

– Soprintendenza per i beni culturali e ambientali di Palermo (dalle 20 alle 23): Chiostro di Monreale e Chiostro di San Giovanni degli Eremiti.

– Centro regionale per l’inventario, la catalogazione e la documentazione grafica, fotografica, aerofotogrammetrica, audiovisiva (dalle 17,30 alle 23,30): villino Florio e museo della Fotografia di villino Favaloro.

– Parco archeologico di Himera, Solunto e Iato (dalle 9 alle 22): antiquarium e museo “Pirro Marconi” di Himera, antiquarium di Solunto, antiquarium di Monte Iato, museo archeologico della Valle dell’Eleuterio al Castello Beccadelli Bologna di Marineo, terme arabe di Cefalà Diana.

Nel Siracusano:

– Soprintendenza per i beni culturali e ambientali di Siracusa (dalle 20 alle 24): Ipogeo di Piazza Duomo

– Parco archeologico di Siracusa, Eloro e villa del Tellaro (dalle 19,30 alle 22,30): museo archeologico Paolo Orsi

Nel Trapanese:

– Parco archeologico di Lilibeo Marsala (dalle 21 alle 24): museo Lilibeo e Plateia Aelia illuminata nell’area archeologica di Capo Boeo

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