E’ il 33enne Giovanni Candiano il giovane deceduto sulla Statale 115: cordoglio sui social

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Si chiamava Giovanni Candiano, aveva 33 anni ed era sposato da tre anni la vittima del tragico incidente stradale avvenuto oggi lungo la strada statale 115, nel territorio di Butera, in provincia di Caltanissetta.

L’uomo, che lavorava come operaio in un centro di distribuzione, era alla guida della propria motocicletta quando, per cause ancora in corso di accertamento, si è scontrato con un’autovettura. L’impatto si è rivelato devastante e non gli ha lasciato scampo.

Sul posto sono intervenuti tempestivamente i sanitari del 118, supportati anche dall’elisoccorso. Nonostante il rapido dispiegamento dei soccorsi, per il trentatreenne non c’è stato nulla da fare. I medici hanno potuto soltanto constatarne il decesso.

Le forze dell’ordine hanno effettuato tutti i rilievi necessari per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente e accertare eventuali responsabilità. Il tratto della Statale 115 interessato dal sinistro ha registrato rallentamenti durante le operazioni di soccorso e messa in sicurezza.

La notizia della morte di Giovanni Candiano si è diffusa rapidamente, suscitando profonda commozione nelle comunità che lo conoscevano. Sui social network sono comparsi fin dalle prime ore decine di messaggi di incredulità, affetto e vicinanza alla famiglia. Amici, colleghi e conoscenti hanno ricordato un giovane lavoratore stimato e benvoluto, esprimendo dolore per una tragedia che ha colpito una famiglia e una comunità intera.

Nelle prossime ore potrebbero emergere ulteriori elementi utili a chiarire le circostanze che hanno portato al drammatico incidente costato la vita a Giovanni Candiano.

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