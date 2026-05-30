Tre inaugurazioni nello stesso giorno, tre nuovi presìdi sanitari operativi sul territorio e un messaggio chiaro: la sanità territoriale cambia volto. L’ASP di Ragusa compie un passo decisivo nel rafforzamento dell’assistenza di prossimità inaugurando contemporaneamente gli Ospedali di Comunità di Comiso, Ragusa e Scicli. Le nuove strutture, realizzate grazie ai fondi del PNRR e secondo […]
Marittimo si sente male: evacuazione medica urgente da nave al largo di Pozzallo
30 Mag 2026 13:34
E’ stato il Cirm, il Centro internazionale radiomedico, ad attivare le procedure di soccorso per un marittimo. Davanti alle coste di Pozzallo, il malore dell’uomo con sintomi che facevano presupporre un attacco ischemico transitorio. Da Pozzallo si sono attivati i soccorsi per procedere, nel più breve tempo possibile, ad un medevac, evacuazione medica urgente. Una motovedetta della Guardia costiera ha quindi raggiunto la nave portarinfuse ‘Mohican’, battente bandiera liberiana, e ha accolto a bordo l’uomo. Una volta trasferito a terra, il marittimo è stato immediatamente portato al pronto soccorso dell’ospedale Baglieri-Maggiore di Modica con un’ambulanza medicalizzata, proveniente da Scicli, che lo attendeva in banchina. La nave è ferma in rada davanti al porto di Pozzallo in attesa di un nuovo componente di equipaggio per proseguire il viaggio per la Grecia, dove era destinata.
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