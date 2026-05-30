Sorpreso mentre spaccia crack e cocaina: arrestato 28enne a Ragusa

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Un sospetto via vai di persone, attese prolungate agli angoli delle strade e movimenti considerati anomali. Sono stati questi elementi ad attirare l’attenzione dei Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Ragusa, impegnati in una costante attività di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti nel capoluogo ibleo.

L’operazione si è conclusa con l’arresto di un ventottenne di origine albanese, gravemente indiziato dei reati di detenzione illecita e spaccio di sostanze stupefacenti. Il giovane è stato fermato dai militari dopo essere stato sorpreso, secondo la ricostruzione investigativa, mentre cedeva una dose di droga in cambio di denaro.

Il sospetto via vai e il servizio di osservazione

L’attività investigativa ha preso il via dopo che i Carabinieri avevano notato un insolito movimento di persone nei pressi di via Minardi. I continui spostamenti e le soste sospette registrate anche nella vicina via Scarlatti hanno indotto i militari a predisporre un mirato servizio di osservazione.

Dopo ore di monitoraggio, nel tardo pomeriggio, gli investigatori avrebbero assistito a una presunta cessione di stupefacente. Un involucro bianco passato rapidamente di mano e il contestuale scambio di denaro hanno fatto scattare l’intervento.

Il presunto spacciatore ha tentato di allontanarsi, ma è stato immediatamente inseguito e bloccato dai militari dell’Arma, che hanno recuperato anche la somma di denaro ritenuta provento della vendita appena effettuata.

La scoperta nell’abitazione: decine di dosi già confezionate

La successiva perquisizione domiciliare ha consentito ai Carabinieri di rinvenire un quantitativo di droga già suddiviso in dosi e pronto per essere immesso sul mercato.

All’interno dell’abitazione sono state sequestrate undici dosi di crack e trentaquattro dosi di cocaina confezionate per la vendita al dettaglio. Accanto allo stupefacente sono stati trovati 150 euro in contanti, un bilancino di precisione e diverso materiale utilizzato per il taglio e il confezionamento delle sostanze.

Secondo le stime degli investigatori, la vendita delle dosi sequestrate avrebbe potuto generare un guadagno illecito di circa 2 mila euro.

L’arresto e il trasferimento in carcere

Alla luce degli elementi raccolti, il ventottenne è stato arrestato in flagranza di reato con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio e spaccio di sostanze stupefacenti.

Dopo le formalità di rito, l’uomo è stato trasferito nella casa circondariale di Ragusa, in via G. Di Vittorio, dove rimane a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

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