A Modica colpo alla Quasimodo: identificato l’autore del furto da circa 1000 euro

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C’è un’attività investigativa in pieno svolgimento da parte dei carabinieri della Compagnia di Modica per risalire all’autore, o agli autori, del furto messo a segno nei giorni scorsi ai danni della storica cartolibreria “Quasimodo” di corso Principessa Maria del Belgio, a Modica Alta.

Secondo quanto emerso, il colpo avrebbe fruttato circa 800 euro in contanti. Un episodio che torna ad alimentare la preoccupazione tra commercianti e cittadini, soprattutto perché il modus operandi appare molto simile ad altri furti avvenuti recentemente nel centro storico cittadino.

Stando alla ricostruzione dei fatti, il malvivente si sarebbe introdotto all’interno dell’attività fingendosi un normale cliente, mescolandosi tra le persone presenti nel negozio. Avrebbe poi atteso il momento giusto, approfittando di un attimo di distrazione del titolare e degli altri clienti.

Il ladro sarebbe riuscito a impossessarsi di un portafoglio contenente la somma di denaro, per poi allontanarsi velocemente facendo perdere le proprie tracce prima ancora che il commerciante si accorgesse di quanto accaduto.

La denuncia è stata presentata immediatamente ai carabinieri, che hanno avviato gli accertamenti del caso. I militari starebbero anche verificando eventuali immagini di videosorveglianza della zona e raccogliendo elementi utili per identificare il responsabile, sarebbero già sulle tracce dei responsabili.

L’episodio richiama inevitabilmente quanto accaduto pochi giorni fa nel cuore di Modica, quando con modalità analoghe era stata presa di mira anche la libreria Mondadori di corso Umberto. Due casi che fanno crescere l’allarme tra gli esercenti, sempre più preoccupati per una serie di episodi che stanno interessando il centro storico.

Aggiornamento

L’autore del furto è stato individuato, mentre l’entità del bottino alla libreria quasimodo si aggira intorno ai 1000 euro.

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