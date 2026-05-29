Grandinata a Ragusa e ponte del 2 giugno a rischio maltempo: arriva una nuova perturbazione atlantica

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Una violenta grandinata ha colpito oggi il territorio di Ragusa, segnando un brusco ritorno dell’instabilità atmosferica proprio a ridosso dell’avvio della stagione estiva meteorologica. Un episodio intenso ma di breve durata che conferma una fase ancora variabile del tempo sulla Sicilia e sull’Italia.

Secondo le previsioni, tra la fine di maggio e i primi giorni di giugno il quadro meteorologico resterà caratterizzato da temperature sopra la media, seppur meno estreme rispetto alla recente ondata di caldo, e da condizioni generalmente stabili solo a tratti.

Grandinata improvvisa su Ragusa: disagi e forte instabilità

Il fenomeno ha interessato la città e le aree limitrofe con precipitazioni intense e grandine, accompagnate da un repentino peggioramento delle condizioni del tempo.

Eventi di questo tipo, spiegano gli esperti, rientrano in una fase atmosferica ancora instabile, tipica del passaggio tra primavera ed estate, quando masse d’aria calda e infiltrazioni più fresche possono generare fenomeni localmente violenti.

Domenica 31 maggio: sole e caldo ma con temporali locali

La giornata di domenica 31 maggio sarà caratterizzata in gran parte da tempo soleggiato e temperature in aumento, soprattutto al Nord e lungo il versante adriatico.

Nel pomeriggio, tuttavia, non si escludono rovesci e temporali isolati su Umbria e rilievi abruzzesi, mentre sulle Alpi centro-orientali e sulla pianura veneta potrebbero svilupparsi fenomeni più localizzati in serata.

1° giugno stabile ma con primi segnali di cambiamento

Lunedì 1° giugno l’alta pressione continuerà a dominare su gran parte del Paese, garantendo tempo prevalentemente stabile e caldo, soprattutto al Centro-Sud e sulle regioni occidentali.

Al Nord, invece, aumenterà la probabilità di instabilità pomeridiana, con rovesci e temporali su Alpi orientali, Prealpi e localmente su Emilia-Romagna, Toscana orientale e Marche.

Ponte del 2 giugno: arriva una perturbazione atlantica

Il quadro cambia in vista della Festa della Repubblica. Martedì 2 giugno è atteso il passaggio di una perturbazione atlantica più organizzata, che interesserà in particolare il Nord Italia con precipitazioni diffuse soprattutto a nord del Po.

Il peggioramento potrebbe estendersi mercoledì 3 giugno verso il Nord-Est e lambire anche le regioni centrali, determinando un temporaneo calo delle temperature nelle aree interessate.

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