Ammatuna in un post rassicura personalmente Pozzallo: “Dalla prossima settimana tornerò regolarmente al lavoro”

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Dopo ore di apprensione per il ricovero all’ospedale Giovanni Paolo II di Ragusa, è lo stesso sindaco di Pozzallo Roberto Ammatuna a rassicurare cittadini e amici sulle proprie condizioni di salute.

Con un messaggio pubblicato questa mattina sulla sua pagina facebook, il primo cittadino ha voluto ringraziare personalmente le tantissime persone che in queste ore gli hanno manifestato affetto e vicinanza dopo l’ischemia coronarica che aveva reso necessario un intervento di emodinamica.

“Mi è stato vietato l’uso del telefono e, per questo motivo, non ho potuto rispondere prima”, scrive Ammatuna. “Grazie di cuore a tutti per gli auguri ricevuti. Siete stati davvero tantissimi e rispondere singolarmente a ciascuno è impossibile, ma vi sono sinceramente grato per l’affetto dimostrato”.

Il sindaco si è anche scusato per i giorni di assenza dalla vita amministrativa della città, annunciando però il ritorno imminente alla piena attività. “Dalla prossima settimana riprenderò regolarmente le mie attività, nell’esclusivo interesse della mia e nostra amata Pozzallo”.

Parole che hanno immediatamente rassicurato la comunità pozzallese, ancora molto colpita dalla notizia del ricovero del primo cittadino ma sollevata dal decorso positivo delle sue condizioni.

In queste ore continuano ad arrivare messaggi di vicinanza da parte di cittadini, amministratori, amici e rappresentanti del mondo politico e associativo, segno del forte legame tra Ammatuna e la sua città.

Un messaggio semplice ma importante, quello del sindaco, che restituisce serenità a tanti cittadini e lascia intravedere un rapido ritorno alla normalità istituzionale.

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