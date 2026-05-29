Movida sotto assedio a Pozzallo: cane antidroga fiuta hashish. Arrestato giovane di 28 anni

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Droga a Pozzallo. Proseguono senza sosta i controlli antidroga dei Carabinieri della Compagnia di Modica nel territorio di Pozzallo. Un’operazione mirata, disposta dal Comando Provinciale di Ragusa per contrastare traffico e consumo di sostanze stupefacenti, ha portato all’arresto di un giovane di 28 anni del posto, gravemente indiziato di detenzione di droga ai fini di spaccio.

Il servizio straordinario di controllo del territorio ha coinvolto i militari della Stazione di Pozzallo, il Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Modica e i Carabinieri del Nucleo Cinofili di Nicolosi, in provincia di Catania. Le verifiche si sono concentrate soprattutto nelle aree della movida pozzallese e nei punti maggiormente frequentati dai giovani.

Secondo quanto ricostruito dai militari, il 28enne avrebbe mostrato un atteggiamento particolarmente agitato durante i controlli, attirando immediatamente l’attenzione del cane antidroga. Alla vista dei Carabinieri il giovane avrebbe tentato di allontanarsi rapidamente dalla piazza in cui si trovava, comportamento che ha insospettito ulteriormente i militari.

Fermato e sottoposto a perquisizione, sarebbe stato trovato in possesso di circa 50 grammi di hashish, suddivisi in quello che gli investigatori definiscono “mezzo panetto”, oltre a un bilancino di precisione, materiale utilizzato per il confezionamento della sostanza e circa 150 euro in contanti, ritenuti presunto provento dell’attività di spaccio.

Il giovane è stato quindi accompagnato presso gli uffici della Stazione Carabinieri di Pozzallo e, su disposizione del magistrato della Procura di Ragusa, sottoposto agli arresti domiciliari presso la propria abitazione, a disposizione dell’Autorità giudiziaria.

Nel corso delle stesse attività di controllo, i Carabinieri hanno inoltre segnalato alla Prefettura di Ragusa tre giovani pozzallesi di età compresa tra i 19 e i 22 anni, trovati complessivamente in possesso di circa 30 grammi di hashish. Per loro è scattata la segnalazione amministrativa quali assuntori di sostanze stupefacenti, con l’avvio dell’iter previsto dalla normativa vigente.

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