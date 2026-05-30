Caccia al pirata della strada a Modica: auto senza assicurazione e intestata a un extracomunitario

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Proseguono le indagini delle forze dell’ordine per risalire all’identità del conducente che nelle scorse ore ha provocato un incidente nel centro storico di Modica per poi allontanarsi senza fermarsi. Un episodio che ha destato preoccupazione tra residenti e commercianti e che avrebbe potuto avere conseguenze ben più serie.

Dai primi accertamenti effettuati dagli investigatori emerge un particolare tutt’altro che secondario: la Honda Civic grigia coinvolta nell’incidente risulterebbe intestata a un cittadino extracomunitario e sarebbe priva di copertura assicurativa. Un elemento che potrebbe aggravare la posizione di chi era alla guida al momento dei fatti.

L’incidente si è verificato all’altezza dell’incrocio tra Corso Umberto e Piazza Principe di Napoli. Secondo le testimonianze raccolte sul posto, l’automobile procedeva a velocità sostenuta quando il conducente avrebbe perso improvvisamente il controllo del mezzo. La vettura ha quindi sbandato andando a schiantarsi contro alcune auto regolarmente parcheggiate lungo la strada, provocando danni significativi.

Dopo l’impatto, anziché fermarsi come previsto dal Codice della Strada, il conducente sarebbe riuscito a riprendere il controllo del veicolo per poi allontanarsi rapidamente facendo perdere le proprie tracce.

Il rumore dell’impatto ha attirato l’attenzione di passanti e residenti. Alcuni testimoni, sono riusciti ad annotare il numero di targa dell’auto e a fornirlo alle forze dell’ordine, consentendo così di avviare rapidamente gli accertamenti.

Adesso gli investigatori stanno lavorando per individuare chi si trovasse realmente al volante al momento dell’incidente. Non si esclude che nelle prossime ore possano essere acquisiti ulteriori elementi utili, anche attraverso l’analisi delle immagini dei sistemi di videosorveglianza presenti nella zona.

L’episodio riaccende il dibattito sulla sicurezza stradale nel centro cittadino e sul fenomeno delle auto prive di assicurazione che continuano a circolare sulle strade rappresentando un rischio per tutti gli utenti. Fortunatamente, in questa circostanza non si registrano feriti, ma il bilancio avrebbe potuto essere ben più pesante se al momento dell’impatto fossero transitati pedoni o motociclisti.

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