Motociclista pozzallese muore in un incidente questa mattina in territorio di Butera

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Domenica di sangue sulle strade siciliane. Un giovane motociclista di Pozzallo ha perso la vita questa mattina in quella che doveva essere una domenica di svago e invece si è trasformata in tragedia. Il giovane era in sella alla sua moto lungo la strada statale 115 Gela-Licata quando per cause in corso di accertamento si è scontrato con un pick-up. Per il motociclista non c’è stato nulla da fare. Sul posto le forze dell’ordine. Temporaneamente chiuso il tratto in direzione dell’innesto con la Statale 124 Siracusa, nel territorio comunale di Butera.

Foto: Grandangolo Agrigento

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