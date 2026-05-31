Comiso, la Polizia esegue due provvedimenti restrittivi: in carcere un 66enne e un 52enne

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Due distinti provvedimenti restrittivi sono stati eseguiti nei giorni scorsi dalla Polizia di Stato nel territorio di Comiso. Gli interventi, portati a termine dagli agenti del locale Commissariato di Pubblica Sicurezza, hanno riguardato due uomini destinatari di provvedimenti emessi dall’Autorità Giudiziaria per fatti diversi.

Nel primo caso, gli investigatori hanno dato esecuzione a un ordine di carcerazione emesso dalla Procura Generale della Repubblica presso la Corte d’Appello di Palermo nei confronti di un uomo di 66 anni. Il soggetto è stato condannato in via definitiva per i reati di rapina ed estorsione in concorso, commessi a Vittoria nel 2014.

Al termine delle formalità di rito, l’uomo è stato accompagnato presso la Casa Circondariale di Ragusa, dove dovrà scontare una pena di quattro anni di reclusione.

Il secondo provvedimento ha riguardato invece un cittadino italiano di 52 anni. In questo caso, il Commissariato di Comiso ha eseguito un ordine di espiazione di pena detentiva emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ragusa a seguito della revoca della misura della detenzione domiciliare.

L’uomo era stato condannato per reiterate minacce aggravate e dovrà ora scontare la pena residua di un anno, tre mesi e ventotto giorni di reclusione. Anche lui è stato trasferito presso la Casa Circondariale di Ragusa.

Le due operazioni si inseriscono nell’ambito della costante attività di controllo del territorio e di esecuzione dei provvedimenti dell’Autorità Giudiziaria svolta dalla Polizia di Stato, finalizzata a garantire il rispetto delle sentenze definitive e delle misure disposte dall’autorità competente.

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