Monopattini elettrici, stretta sulle regole: cosa cambia con il nuovo codice della strada

Decidi tu come informarti su Google.

Aggiungi RagusaOggi alle tue Fonti preferite. Quando cercherai una notizia, ci troverai più facilmente. AGGIUNGI

Mezzi in voga, i monopattini, utilizzati in particolare fra i giovani. La regolamentazione nell’uso di questi mezzi è dettata da un aggiornamento del codice della strada operativo già dallo scorso 16 maggio ma in questi giorni sempre più attenzionato. Regole nuove per la sicurezza di tutti: per chi li usa e per chi li incontra sul cammino. Fra le regole c’è la targa obbligatoria con contrassegno identificativo e non rimovibile; e poi ancora il casco obbligatorio per tutti sempre allacciato per minorenni e maggiorenni e senza alcuna eccezione. Ci sono pure da rispettare i limiti di velocità ed i percorsi: 20 chilometri orari su strade urbane, velocità massima di 6 chilometri orari in aree pedonali. Vietato il transito nei marciapiedi e vietato pure percorrere contromano in città, divieto di circolazione su strade extraurbane. Obbligatorio l’uso delle frecce e del doppio freno con indicatori luminosi di svolta anteriori e posteriori. Per quanto riguarda la materia organizzativa la nuova normativa prevede che entro l’estate è necessaria la regolarizzazione della polizza di responsabilità civile che scatta tra due mesi. Per quanto riguarda le sanzioni si prevedono multe da 100 euro e 400 euro qualora il monopattino sia senza targa ed il guidatore senza casco. In caso di monopattini manomessi o potenziati c’è la confisca immediata del mezzo e multe fino ad 800 euro. I Comandi di Polizia Locale si stanno attrezzando per veicolare queste nuove regole nel rispetto della mobilità nei centri abitati di pertinenza.

© Riproduzione riservata