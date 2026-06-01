Importante intervento di rafforzamento dell’organico per l’ASP Ragusa, che ha deliberato tra il 28 e il 30 maggio un nuovo pacchetto di stabilizzazioni del personale del comparto sanitario. In totale sono 36 le unità assunte a tempo indeterminato, un provvedimento che punta a garantire maggiore continuità assistenziale e a consolidare la qualità dei servizi offerti […]
Monopattini elettrici, stretta sulle regole: cosa cambia con il nuovo codice della strada
01 Giu 2026 13:04
Mezzi in voga, i monopattini, utilizzati in particolare fra i giovani. La regolamentazione nell’uso di questi mezzi è dettata da un aggiornamento del codice della strada operativo già dallo scorso 16 maggio ma in questi giorni sempre più attenzionato. Regole nuove per la sicurezza di tutti: per chi li usa e per chi li incontra sul cammino. Fra le regole c’è la targa obbligatoria con contrassegno identificativo e non rimovibile; e poi ancora il casco obbligatorio per tutti sempre allacciato per minorenni e maggiorenni e senza alcuna eccezione. Ci sono pure da rispettare i limiti di velocità ed i percorsi: 20 chilometri orari su strade urbane, velocità massima di 6 chilometri orari in aree pedonali. Vietato il transito nei marciapiedi e vietato pure percorrere contromano in città, divieto di circolazione su strade extraurbane. Obbligatorio l’uso delle frecce e del doppio freno con indicatori luminosi di svolta anteriori e posteriori. Per quanto riguarda la materia organizzativa la nuova normativa prevede che entro l’estate è necessaria la regolarizzazione della polizza di responsabilità civile che scatta tra due mesi. Per quanto riguarda le sanzioni si prevedono multe da 100 euro e 400 euro qualora il monopattino sia senza targa ed il guidatore senza casco. In caso di monopattini manomessi o potenziati c’è la confisca immediata del mezzo e multe fino ad 800 euro. I Comandi di Polizia Locale si stanno attrezzando per veicolare queste nuove regole nel rispetto della mobilità nei centri abitati di pertinenza.
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