“In cammino per la pace” attraversa Pozzallo: attesa per il corteo del 6 giugno

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Sabato 6 giugno 2026, alle ore 17.30, Pozzallo sarà attraversata dall’iniziativa “In cammino per la pace – Unisciti al corteo, contro ogni guerra e discriminazione”, promossa dal Comitato per la Pace e il Disarmo.

Il raduno è previsto sul Lungomare Pietre Nere, in piazzetta Padre Pio, da dove prenderà avvio una manifestazione che si annuncia partecipata e fortemente simbolica.

Un corteo per dire no a guerra, discriminazioni e violenze

L’iniziativa nasce come momento collettivo di partecipazione civile e denuncia sociale. “Persone diverse, uno stesso passo” è lo spirito che guiderà il corteo, che si propone di esprimere una posizione netta contro la guerra, le discriminazioni e le morti nel Mediterraneo.

Al centro della mobilitazione anche la condanna della violenza nei conflitti internazionali e la richiesta di maggiore attenzione verso i diritti umani e la dignità dei popoli.

Il riferimento alla Costituzione e il valore della pace

Il percorso del corteo si richiama esplicitamente all’articolo 11 della Costituzione italiana, che ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali.

La pace, sottolineano gli organizzatori, non viene intesa come semplice assenza di conflitto, ma come processo attivo fondato su giustizia, autodeterminazione, solidarietà e rispetto dei diritti fondamentali.

Pozzallo simbolo del Mediterraneo

La scelta di Pozzallo assume un significato particolarmente forte. Città affacciata sul Mediterraneo, diventa luogo simbolico in cui si intrecciano temi legati alle migrazioni, alle frontiere e alle tragedie dei naufragi.

Una realtà che rende il messaggio della manifestazione ancora più diretto: costruire comunità capaci di accoglienza, ascolto e impegno contro ogni forma di violenza strutturale.

Programma e modalità della manifestazione

Durante il corteo saranno ammessi cartelli e slogan, mentre le uniche bandiere consentite saranno quelle della pace e della Palestina.

Sono previste anche performance artistiche, interventi pubblici e momenti di approfondimento sui temi della guerra, del disarmo, delle migrazioni, della militarizzazione della società, del patriarcato e delle discriminazioni.

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