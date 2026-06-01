Emergenza rifiuti a Ispica: l’allarme degli ambientalisti sulla costa

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Tempo di pulizie nelle case di villeggiatura e tempo di smaltimento fuori norme. Fine maggio e primi di giugno è il periodo in cui si comincia con i trasferimenti nelle case di villeggiatura e con essi la pulizia e la messa in ordine di quelle abitazioni sparsi lungo la costa. Dai Pirati della Marza, una realtà associativa con cifra ambientalista di tutto rispetto, l’appello. Appello che arriva dopo aver fatto la radiografia di un territorio in sofferenza. In via Malva c’è una postazione chilometrica di rifiuti di ogni genere. “Oggi mi arrabbio veramente con il menefreghismo della gente – afferma uno dei componenti del sodalizio – perché è così difficile rispettare le regole e comportarsi educato? Perché è così difficile non aggredire in continuazione l’igiene pubblica e la dignità delle persone che abitano lì? Perché dobbiamo supportare questo schifo? Ed a tutti coloro che mi vogliono rispondere di andare via rispondo – sono andata via già da un altro paese e non voglio andare via da qua perché mi ho radicato nel frattempo. Volete veramente arrivare al punto che la postazione dei rifiuti in via della Malva farà lo stesso fine come quella nei pressi del benzinaio? Quella postazione è stata eliminata completamente. Noi non vogliamo che accada la stessa cosa anche per questo tratto della costa ispicese perchè non vogliamo perdere un servizio utile ed indispensabile”.

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