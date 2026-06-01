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La chiesa evangelica di Niscemi non ha più il luogo di culto: concerto benefico del gruppo “Voci di gloria” nella chiesa avventista di Ragusa
01 Giu 2026 13:32
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“Voci di gloria” in concerto per Niscemi. Si è svolto nella Chiesa cristiana Avventista di Ragusa il concerto del gruppo musicale canoro della “Chiesa Evangelica dei Fratelli” di via Pantelleria a Niscemi.
La comunità evangelica, che aveva sede nella zona rossa, ha visto il proprio locale di culto gravemente danneggiato a causa della frana e degli smottamenti e ovviamente inutilizzabile perché ricade in una zona troppo vicina al fronte di frana.
Il gruppo “Voci di gloria” ha tenuto il 30 maggio un concerto di beneficenza nella sede avventista di Ragusa di via Australia per sostenere la comunità che non ha più una sede per i momenti di culto e di preghiera.
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