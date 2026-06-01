Ambiente e partecipazione: Marina di Modica si mobilita con 120 volontari

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Grande partecipazione per la passeggiata ecologica organizzata nell’ambito del progetto “From Modica With Love”, promosso dall’associazione Key Life e finanziato dall’Unione Europea e dall’Agenzia Italiana per la Gioventù attraverso il programma European Solidarity Corps.

L’evento conclusivo si è svolto a Marina di Modica e ha coinvolto oltre 120 persone tra cittadini, volontari e associazioni locali, in una giornata dedicata alla tutela dell’ambiente e alla valorizzazione del territorio costiero.

Rifiuti e sensibilizzazione: focus su microplastiche e ambiente

La passeggiata ecologica non è stata soltanto un’attività di raccolta dei rifiuti, ma anche un’importante occasione di sensibilizzazione sul tema dell’inquinamento ambientale.

Particolare attenzione è stata rivolta al fenomeno delle microplastiche, sempre più diffuso negli ecosistemi marini e costieri, spesso causato dalla frammentazione dei rifiuti abbandonati.

L’iniziativa ha puntato anche sull’aspetto educativo, sottolineando il ruolo fondamentale delle nuove generazioni nella costruzione di una cultura del rispetto ambientale e della cura degli spazi pubblici.

Un territorio unito per l’ambiente

All’evento hanno collaborato anche Plastic Free, l’associazione Sicilia Arte e numerose realtà associative del territorio, creando una rete di partecipazione attiva e condivisa.

La forte adesione dei cittadini ha trasformato la giornata in un momento collettivo di responsabilità ambientale e cittadinanza attiva.

Le parole degli organizzatori

«Attraverso iniziative come questa vogliamo trasmettere un messaggio chiaro: la tutela dell’ambiente è una responsabilità di tutti. Educare i più giovani al rispetto degli spazi pubblici e alla corretta gestione dei rifiuti significa investire concretamente nel futuro della nostra comunità», ha dichiarato il presidente di Key Life Leonardo Storaci.

Storaci ha inoltre sottolineato come l’ampia partecipazione confermi una crescente sensibilità ambientale e la capacità del territorio di fare rete tra associazioni, volontari e cittadini.

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