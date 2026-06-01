Premio nazionale a Riccardo Minardo: riconoscimento per il percorso istituzionale e l’impegno pubblico

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Un riconoscimento che premia una lunga esperienza nelle istituzioni e un percorso politico che ha attraversato diversi livelli di governo. Nel corso della V edizione del Premio Nazionale Principe della Cultura 2026, il senatore Riccardo Minardo ha ricevuto un prestigioso attestato per il costante impegno istituzionale, la dedizione al servizio del Paese e il contributo offerto alla promozione dei valori della partecipazione democratica e della responsabilità pubblica.

Il premio ha voluto valorizzare non soltanto il percorso amministrativo e politico di Minardo, ma anche le qualità umane che ne hanno caratterizzato l’attività pubblica nel corso degli anni. Un cammino che lo ha visto ricoprire numerosi incarichi, da sindaco di Modica a parlamentare regionale, deputato nazionale e oggi senatore della Repubblica.

La cerimonia di consegna si è svolta a Pozzallo alla presenza di rappresentanti delle istituzioni, del mondo della cultura e della società civile, in un clima di partecipazione che ha confermato il valore del premio come strumento di promozione della cultura del merito e dell’impegno civico.

Il Premio Nazionale Principe della Cultura viene assegnato ogni anno a personalità che si sono distinte nei rispettivi ambiti professionali e istituzionali, contribuendo con il proprio operato alla diffusione di valori etici, culturali e sociali e rappresentando un esempio positivo per le nuove generazioni.

Per il senatore Minardo si tratta di un ulteriore riconoscimento che arriva nel pieno della sua attività parlamentare e che sottolinea il ruolo svolto nel panorama politico e istituzionale nazionale.

Tutti i premiati dell’edizione 2026 saranno protagonisti della prossima cerimonia ufficiale in programma a Roma, all’interno di una sala del Senato della Repubblica, dove verranno celebrati i percorsi e le esperienze che hanno contribuito alla crescita civile e culturale del Paese.

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