I play-off verso la serie C interregionale. L’Azzurra Basket e la corsa contro il tempo per la partita

Il problema, di una corsa contro il tempo che sta impegnando la società sportiva e la struttura comunale, sta nella agibilità della palestra dell’Istituto La Pira di proprietà del Libero Consorzio comunale di Ragusa a poter ospitare l’incontro dei play-off di basket previsto oggi visto che i lavori attualmente in corso non si sarebbero ancora conclusi. E’ nata da qui l’accellerazione per poter arrivare ad una concessione dell’impianto sportivo per una capienza, temporanea, di 200 persone. “La società, seppure con enorme ritardo, ha accolto la proposta del responsabile del SUAP comunale presentando una Scia per eventi fino a 200 persone, solo ieri alle 14:05 ad uffici comunali ormai chiusi. Nonostante tutto, il Responsabile del Settore, l’architetto Rizzuto, ha operato in tempi record, producendo e rilasciando l’autorizzazione necessaria in poche ore con la pubblicazione della Determina alle 18,16 di ieri – spiega in una nota l’Amministrazione Ammatuna – la Commissione di Pubblico Spettacolo, così come invece è stato erroneamente affermato da chi ha incarichi istituzionali, non poteva e non può essere ancora convocata per legge, poiché i lavori che interessano l’intera struttura non risultano ancora terminati. Tuttavia, questa soluzione provvisoria potrebbe essere accolta dalla Federazione e soprattutto dalla Questura, che deve emanare apposita ordinanza in tempi rapidi. Nel pomeriggio di ieri il sindaco Roberto Ammatuna si è ripetutamente confrontato con l’ufficio di gabinetto della Questura, che giustamente ha manifestato tutto il proprio disappunto per la richiesta pervenuta in grande ritardo. Normalmente occorre presentare la documentazione necessaria almeno una settimana prima l’evento e non si comprendono i motivi del perché la richiesta è invece pervenuta soltanto il giorno prima la partita da disputare. Nonostante tutto, si assicura che l’ordinanza sarà emanata entro oggi, stesso giorno dell’incontro. Si ribadisce ancora una volta che la documentazione necessaria, da parte della società sportive, deve pervenire in tempi accettabili e non all’ultimo momento così come avvenuto nel caso in questione. In ogni modo, forza Azzurra Pozzallo e speriamo tutti in una bella e grande vittoria”.

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