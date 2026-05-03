La Meerkat Scicli retrocede dalla serie C

di Pinella Drago – Una sconfitta, quella maturata al Pala Pino Corso di Siracusa nella gara 3 della finale play-out, che ferma la Meerkat Scicli e la fa tornare indietro nel campionato DR1. Dieci punti di svantaggio per gli sciclitani, 84-74 in favore del Siracusa, che ha fermato i sogni degli sciclitani. Fin dal primo quarto s’è capito che fosse una gara tutta un salita; poi il tentativo di rientrare in partita ma ha pagato a caro prezzo le troppe imprecisioni offensive ed una serata poco brillante al tiro. Emblematico il dato dalla lunetta, con un 20/39 che ha inciso significativamente sul risultato finale. Non sono bastati i 24 punti di Ragazzini ed i 14 di Lonatica per riaprire la contesa. Il

Siracusa ha gestito il vantaggio con lucidità, approfittando anche delle difficoltà difensive dei suricati, poco efficaci nel contenere le iniziative avversarie. Alla sirena finale è esplosa la festa dei padroni di casa, mentre sul fronte sciclitano resta tanta amarezza per un traguardo accarezzato fino all’ultimo.

La Meerkat Scicli retrocede in DR1 dopo una sola stagione in Serie C, al termine di un percorso complesso ma ricco di momenti significativi. La vittoria in gara 2, conquistata mercoledì scorso, aveva riacceso entusiasmo e fiducia, riportando in equilibrio la serie dopo il ko di gara 1. Nel decisivo atto finale i bianconeri hanno dato tutto, senza però riuscire a completare la rimonta. Si chiude così una stagione fatta di alti e bassi, con un avvio complicato seguito da un’importante reazione tra febbraio e marzo, quando una serie di successi aveva persino riaperto le porte alla salvezza diretta. A incidere sul cammino anche le difficoltà logistiche legate all’indisponibilità del parquet nel geodetico di via Ugo Foscolo, che ha costretto la squadra a rinunciare al fondamentale supporto del proprio pubblico. La retrocessione rappresenta un duro colpo per l’intero movimento sportivo locale, che in poco tempo si era affezionato a una realtà solida e ambiziosa. Le valutazioni di fine stagione sono rimandate alle prossime settimane.

Tabellini:

Ragazzini 24, Lonatica 14, Sorrentino 11, Goi 10, Taino 7, Burt 5, Agbara 2, Derick 1, Manenti, Giannone, Sammito, Ventura,



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