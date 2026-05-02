Virtus Ragusa ai playoff: al via la sfida con Angri, serie al meglio delle tre gare

È il momento della verità per la SuperConveniente Virtus Ragusa. Dopo aver chiuso la regular season al quarto posto nel girone F della Serie B Interregionale, la squadra guidata da coach Massimo Di Gregorio si prepara a entrare nella fase più calda della stagione: i playoff.

Agli ottavi di finale i ragusani affronteranno la Pallacanestro Angri, formazione quinta classificata nel girone E, in una serie che si preannuncia equilibrata e intensa.

Gara-1 al PalaPadua: si parte davanti al pubblico di casa

La serie, al meglio delle tre partite, prenderà il via domenica alle 18.30 al PalaPadua con gara-1. Gara-2 è in programma giovedì 7 maggio al Pala Galvani di Angri, mentre l’eventuale “bella” si giocherà nuovamente a Ragusa domenica 10 maggio.

In palio non c’è solo il passaggio del turno, ma anche l’accesso a una sfida di altissimo livello contro la vincente tra Carver Roma e Monopoli.

Angri, squadra offensiva e ricca di talento

La Pallacanestro Angri arriva ai playoff forte di una stagione regolare chiusa con 17 vittorie e 9 sconfitte. La formazione campana si affida soprattutto al talento offensivo della guardia argentina Matias Augusto Martinez, miglior realizzatore del girone con una media di 24 punti a partita.

Sotto canestro spicca il centro serbo Bogdan Milojevic, autore di 12,9 punti e 7,8 rimbalzi di media, mentre tra i giovani italiani si distingue Alberto Triassi, classe 2002, stabilmente in doppia cifra con 11,5 punti a gara. A febbraio il roster è stato ulteriormente rinforzato con l’arrivo dell’ala Luka Lalic, già protagonista in Serie B con Milazzo e Piazza Armerina.

Un confronto già visto, ma tutto da riscrivere

Le due squadre si ritrovano a distanza di due anni dall’ultimo incrocio nei play-in Gold, con un bilancio in perfetto equilibrio: una vittoria per parte, entrambe maturate nel rispetto del fattore campo. Ragusa si impose al PalaPadua 80-73, mentre Angri rispose in casa con un 82-78.

Direzione arbitrale e diretta streaming

Gara-1 sarà diretta da Daniele Barbagallo di Acireale e Paolo Filesi di Chiaramonte Gulfi. La partita sarà trasmessa anche in live streaming sul sito ufficiale della società al costo di 3 euro.

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