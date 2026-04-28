Virtus Ragusa Academy campione regionale Under 19 maschile

La Virtus Ragusa Academy scrive un’altra pagina importante della propria storia sportiva e conquista il titolo di campione regionale Under 19 maschile. Al PalaSerranò di Patti, la formazione allenata da coach Turi Scrofani ha superato in finale la Nuova Pallacanestro Marsala con il punteggio di 83-74, chiudendo una stagione straordinaria con un successo che certifica il valore del progetto biancazzurro.

Un cammino quasi perfetto quello della squadra ragusana, capace di perdere una sola partita durante tutta la stagione e di confermarsi ai vertici del basket giovanile siciliano dopo il titolo Under 19 Gold conquistato lo scorso anno.

La semifinale aveva già lanciato un segnale chiaro: contro i padroni di casa di Patti, la Virtus aveva vinto 55-50 grazie a una prova di grande maturità e alla straordinaria prestazione di Stefano Cantone, autore di 25 punti e leader assoluto della squadra.

In finale contro Marsala, i ragazzi di Scrofani sono partiti con personalità e lucidità, imponendo subito il proprio ritmo. Il primo quarto si è chiuso sul 18-17 con Barracca protagonista, mentre nel secondo periodo l’equilibrio è rimasto sostanziale fino al break decisivo di 9-0 che ha consentito ai ragusani di andare all’intervallo lungo avanti 40-34.

Marsala ha provato a rientrare nel terzo quarto, arrivando fino al 54-53 e riaprendo completamente la partita, ma nell’ultima frazione la Virtus ha dimostrato tutta la propria forza mentale e tecnica. Con un parziale di 29-21, la squadra iblea ha ripreso il controllo del match, gestendo con freddezza i possessi decisivi e chiudendo la finale sul definitivo 83-74.

Ancora una volta il trascinatore è stato Stefano Cantone, autore di una prestazione sontuosa: 31 punti, 5 triple, 8 assist e un eccellente 12 su 14 ai liberi, numeri che raccontano il peso specifico del suo contributo. Fondamentale anche l’apporto di Barracca con 16 punti, oltre alle doppie cifre di Guastella e Tumino, entrambi a quota 15.

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