Olympia Basket Comiso vola ai play-off: stagione da protagonista e sogno Serie B

L’Olympia Basket Comiso chiude la seconda fase del campionato con un risultato che certifica crescita, ambizione e solidità. Dopo un percorso brillante in Serie C, la formazione comisana si conferma tra le migliori del torneo conquistando un prestigioso terzo posto nella Poule Promozione, valida per l’accesso alla Serie B Interregionale.

Un traguardo costruito passo dopo passo, in una stagione caratterizzata da una formula impegnativa e altamente competitiva. Nella prima fase, l’Olympia ha saputo imporsi tra le prime cinque squadre, guadagnandosi l’accesso alla fase decisiva. Qui, sotto la guida dei coach Ceccato e D’Iapico, il gruppo ha alzato ulteriormente il livello, dimostrando maturità e continuità.

Vittoria chiave e fiducia ritrovata

Determinante, in questo percorso, l’ultimo successo contro la Dierre, una vittoria che ha rappresentato molto più di due punti in classifica. Nonostante una rosa ridotta a causa degli infortuni, l’Olympia ha mostrato carattere, intelligenza tattica e spirito di sacrificio. Una prestazione che ha rafforzato la consapevolezza di poter competere ad alti livelli e che arriva nel momento più importante della stagione, alla vigilia dei play-off.

La soddisfazione della società e la crescita del vivaio

Il presidente Roberto Biscotto ha voluto sottolineare pubblicamente il lavoro svolto da squadra e staff, esprimendo anche vicinanza all’atleta Mentonelli, augurandogli un rapido recupero. Ma il bilancio positivo non riguarda solo la prima squadra.

La società registra infatti una crescita significativa anche nel settore giovanile, con un dato che segna un record storico: 349 tesserati. Un risultato che testimonia il radicamento del progetto sportivo sul territorio e che trova il suo punto più alto nel percorso dell’Under 15 d’Eccellenza, capace di conquistare l’accesso alla fase finale.

Obiettivi futuri e identità societaria

Guardando al futuro, l’Olympia Basket Comiso punta a consolidare ulteriormente il proprio modello, investendo sulla formazione dei giovani e sull’integrazione tra vivaio e prima squadra. L’obiettivo è costruire un percorso sostenibile che permetta a sempre più talenti locali di emergere e vestire stabilmente la maglia del club.

Fondamentale, in questo cammino, il sostegno dei partner e degli sponsor, tra cui la BCC La Riscossa di Regalbuto, che ha contribuito in modo determinante alla realizzazione del progetto tecnico.

Il ruolo decisivo dei tifosi

Ora lo sguardo è rivolto ai play-off, dove l’entusiasmo dell’ambiente potrebbe fare la differenza. I tifosi, da sempre punto di forza della squadra, sono pronti a trasformarsi nel “sesto uomo” in campo, spingendo l’Olympia verso un sogno che, partita dopo partita, appare sempre più possibile.

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