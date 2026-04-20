La Meerkat batte il Marsala e vola alla finale play-out del campionato serie c

La gara 3 della semifinale play-out è stata vinta dai ragazzi della Meerkat che, con questo risultato, hanno staccato il pass per la finale.

Con la vittoria, al PalaPadua di Ragusa, i bianconeri hanno chiuso la fase della semifinale play-out con due gare a loro favore. La gara. L’avvio dei ragazzi del coach Magagnoli è stato forte e deciso fin dai primi minuti chiudendo il primo quarto sul risultato di 31-19, trascinati dalle giocate di Sorrentino (3 triple). Marsala ha provato a rientrare nel secondo periodo (25-19 il parziale), andando all’intervallo sotto di sei lunghezze (50-44) grazie soprattutto ai punti di Leone. Nel terzo quarto gli sciclitani sono torna in auge piazzando l’allungo decisivo (23-14) e portandosi sul 73-58. Tra i protagonisti del break da notare Ragazzini. Nell’ultima frazione gli ospiti hanno tentato la rimonta ma Goi ha chiuso i conti con canestri pesanti, fissando il finale sul 95-81.

Un successo che porta la Meerkat alla finale play-out, dove affronterà Siracusa: gara 1 è in programma domenica prossima in trasferta. Si è chiusa, invece, con la retrocessione in DR1 la stagione di Marsala.

Da segnalare infine l’infortunio al ginocchio di Garavini, le cui condizioni saranno valutate nei prossimi giorni.

Tabellini: Sorrentino 24, Goi 19, Burt 17, Ragazzini 14, Agbara 8,

Taino 8, Derick 4, Lonatica 1, Garavini, Manenti ne, Giannone ne,

Sammito ne.

© Riproduzione riservata