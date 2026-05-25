Minibasket: al torneo di Scicli partecipano otto società iblee

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Al Geodetico di Jungi sabato pomeriggio la XIX° edizione del Memorial Daniele Pitino dedicata alla categoria Scoiattoli di minibasket ed organizzata dalla storica società sportiva di basket “Fernando Ciavorella”. Sport, condivisione e divertimento per 170 bambini arrivati da ogni parte della provincia. Due categorie in gara, Big e Small. In entrambe sei le formazioni che si sono confrontate in gare emozionanti. Le società sportive che hanno aderito a questa festa di minibasket sono stati la Fernando Ciavorella Scicli, la Virtus Ragusa, la Olimpia Domenico Savio Ragusa, la Ad Maiora Ragusa,

l’Azzurra Pozzallo, l’Olympia Basket Comiso, la Vall d’Ippari Vittoria

e la Jukà Comiso. Piccoli atleti cestisti e familiari al Geodetico di Jungi hanno dato vita ad un pomeriggio di festa, di sano divertimento scevro da ogni forma di antagonismo a conferma dell’importanza del Memorial Daniele Pitino in ambito provinciale. Sponsor ufficiale dell’evento Toys In.

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