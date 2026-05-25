Nuovo importante incarico all’ospedale “Maggiore” di Modica. Il dottor Guglielmo Piccione è stato nominato direttore della U.O.C. Cardiologia della struttura sanitaria modicana. L’incarico, della durata di cinque anni, è stato conferito al termine della procedura pubblica per titoli e colloquio, premiando un percorso professionale caratterizzato da competenza, esperienza e profondo radicamento nel territorio. La nomina […]
Minibasket: al torneo di Scicli partecipano otto società iblee
25 Mag 2026 09:52
Al Geodetico di Jungi sabato pomeriggio la XIX° edizione del Memorial Daniele Pitino dedicata alla categoria Scoiattoli di minibasket ed organizzata dalla storica società sportiva di basket “Fernando Ciavorella”. Sport, condivisione e divertimento per 170 bambini arrivati da ogni parte della provincia. Due categorie in gara, Big e Small. In entrambe sei le formazioni che si sono confrontate in gare emozionanti. Le società sportive che hanno aderito a questa festa di minibasket sono stati la Fernando Ciavorella Scicli, la Virtus Ragusa, la Olimpia Domenico Savio Ragusa, la Ad Maiora Ragusa,
l’Azzurra Pozzallo, l’Olympia Basket Comiso, la Vall d’Ippari Vittoria
e la Jukà Comiso. Piccoli atleti cestisti e familiari al Geodetico di Jungi hanno dato vita ad un pomeriggio di festa, di sano divertimento scevro da ogni forma di antagonismo a conferma dell’importanza del Memorial Daniele Pitino in ambito provinciale. Sponsor ufficiale dell’evento Toys In.
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