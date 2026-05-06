Ad Angri vietato sbagliare: la Virtus Ragusa in trasferta per forzare la “bella”

Win or go home. Dopo il ko in gara-1 degli ottavi playoff, vinta da Angri per 78-65 al PalaPadua, la serie si sposta in Campania, dove la Virtus – nel campionato di Serie B Interregionale – ha bisogno di una reazione feroce per portare tutto alla “bella”. Giovedì, alle 20.30, al PalaGalvani è in programma gara-2.

Angri, forte del successo ottenuto a Ragusa, avrà la possibilità di chiudere la serie davanti al proprio pubblico. La Virtus, invece, dovrà provare a riportarla in Sicilia, dove domenica si disputerebbe l’eventuale “spareggio” per l’accesso ai quarti (contro una fra Carver Roma e Monopoli: 1-0 per i laziali). Per riuscirci servirà una partita completamente diversa rispetto a quella di gara-1, soprattutto nell’approccio, nell’energia e nella disponibilità al sacrificio.

È questo il punto su cui insiste coach Massimo Di Gregorio alla vigilia. Prima ancora degli aspetti tecnici, Ragusa dovrà ritrovare la fame necessaria per stare dentro una partita playoff. «In una gara come questa – spiega Di Gregorio – la prima risposta deve arrivare dall’atteggiamento. La tecnica, le scelte, le letture vengono dopo. Prima bisogna avere un’altra energia, un’altra presenza, un’altra voglia di giocare partite così importanti. Domenica ci è mancato qualcosa sotto questo profilo e dobbiamo esserne consapevoli. Non possiamo pensare di andare ad Angri e limitarci a correggere due o tre aspetti tattici: dobbiamo cambiare faccia, mettere in campo più fame, più durezza, più desiderio di competere su ogni possesso».

La Virtus proverà anche ad avere in condizioni migliori Lanzi, reduce da un minutaggio limitato in gara-1. Ma al di là delle situazioni individuali, servirà una prestazione di squadra diversa, contro un’avversaria che ha già dimostrato di poter indirizzare la serie. «Dobbiamo fare quello che domenica non siamo riusciti a fare – aggiunge Di Gregorio –: stare nella partita, accettare il livello dello scontro, andare oltre la difficoltà. Sappiamo che sarà una gara complicata, ma proprio per questo dobbiamo presentarci con lo spirito giusto».

Gara-2 tra Angri Pallacanestro e SuperConveniente si giocherà giovedì sera alle 20.30. Gli arbitri dell’incontro saranno Francesco Perretti di Napoli e Luca Moriello di Marcianise.



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