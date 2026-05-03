Angri conquista gara 1 a Ragusa. Percorso in salita per la Virtus nei play off

Una serata non fortunata per la Virtus che perde in casa contro Angri. Squadra ospite che gioca meglio ed è fattiva. Gara 1 al Palaminardi; la Virtus Ragusa ospita la Pallacanestro Angri, la quarta classificata contro la quinta; ottavi di finale dei play off del campionato di serie B interregionale, gironi incrociati. Ragusa inizia con Brown, Peterson, Adeola, Tumino e Cardinali; dall’altra parte Angri schiera Triassi, Martinez, Stentardo, Milojevic e Gallo. Dopo la prima segnatura di Tumino servito da un assist di Brown, è Angri a mettere a segno un parziale di 6 a 0 con Martinez e Milojevic.

Tre minuti di gioco, Adeola impatta dall’arco grande ma altro parziale di Angri che reagisce subito infilando un 7 a 0 a firma Milojevic, giocatore poco appariscente ma concretissimo sotto canestro sia in attacco sia in difesa, e Gallo. Angri gira meglio quando in campo c’è Martinez e Ragusa invece trova ordine con Fabi che non è al massimo della condizione. La prima frazione finisce con Ragusa sotto di 3 punti, 14-17. Nella ripresa sono la caparbietà di Fabi per la Virtus e Milojevic a portare le squadre sul 19-23 . Ragusa soffre in transizione, qualche pallone giocato con poca attenzione dai padroni di casa e dall’altra parte Angri che spinge di più.

Adeola, tira fuori un tiro dalla lunga distanza e riporta a -1 Ragusa; Adeola ancora e poi Peterson permettono alla Virtus per la prima volta di mettere il muso avanti a metà della seconda frazione: 26 a 25. Angri chiama time out. E inizia a costruire. Sono di Martinez sette punti in fila compresa una bomba; la squadra ospite inizia a mettere distacco e Ragusa continua a soffrire anche in difesa; i blocchi di Angri riescono a lasciare sempre un uomo libero sul quale la Virtus arriva in ritardo. Il finale di frazione di vede protagonista Gallo: si va negli spogliatoi sul 28-37.

Alla ripresa del gioco è ancora Angri con Triassi ad allungare il parziale, 15 a 0, portando gli ospiti a +16, 28-44, distacco che risulterà fatale alla fine. Un time out di Ragusa produce una maggiore attenzione ed è Peterson (utilizzato con il contagocce perché già gravato di tre falli a metà della seconda frazione) ad accorciare un po’il gap. Ragusa con due liberi di Adeola arriva al -10 ma ancora una volta Angri reagisce; altro parziale di 6 a 0 e Ragusa sprofonda a – 16.

Si arriva agli ultimi dieci minuti su 38 a 52. Fuori Martinez e Milojevic entrambi a prendere fiato, è la soluzione con 4 “piccoli” e Peterson sotto le plance a dare respiro a Ragusa; con Brown, Ianelli a Cardinali la Virtus ricuce a -10. Scintille tra Brown e Triassi, che la coppia arbitrale spegne con un warning ad entrambi. Il rientro di Milojevic e Martinez scombina nuovamente la difesa di Ragusa che ritorna a -14. Ultimi tre minuti con press tutto campo; la Virtus rosicchia qualcosa con Peterson, Ianelli e Fabi ma non basta. Il parziale tra seconda a terza frazione risulterà fatale. Finisce 65 a 78 e qualche meccanismo da resettare e riprogrammare prima della gara 2 che si giocherà ad Angri il 7 maggio.

IL TABELLINO

Virtus Ragusa – Pallacanestro Angri 65-78

Parziali: 14/17, 28/37 (14-20), 38/52 (10-15), 65/78 (27-26)

Ragusa: Brown 6, Cardinali 2, Piscetta 4, Armatore ne , Fabi 14, Tumino 2, Adeola 11, Peterson 12, Lanzi 6, Ianelli 8. All. Di Gregorio

Angri: Triassi 9, Morano ne, Gallo 14, Lalic 2, Granata 2, Peluso 2, Martinez 22, Montella ne, Bonanni 6, Stentardo 4, Milojevic 17, De Prisco ne. All. Chiavazzo

Arbitri: Daniele Barbagallo di Acireale e Paolo Filesi di Chiaramonte Gulfi.

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