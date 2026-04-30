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La Meerkat Scicli vince in casa la gara due della finale play-out con il Siracusa
30 Apr 2026 10:35
Per gli sciclitani è una vittoria fondamentale nella finale play-out. Questa prima fase si chiude, quindi, sull’1-1. Davanti al pubblico del PalaPadua di Ragusa, la Meerkat ha superato l’ASD Siracusa Basket con il punteggio di 76-66, rimandando ogni verdetto decisivo alla gara 3, in programma sabato sera a Siracusa. Un incontro intenso ed equilibrato, con gli sciclitani bravi a gestire i momenti chiave del match. Dopo un primo quarto chiuso avanti 20-14, i padroni di casa hanno subito il ritorno degli ospiti nel secondo periodo, con gli aretusei capaci di ribaltare momentaneamente l’inerzia e andare all’intervallo sul 40-39 grazie a un parziale significativo. Nel terzo quarto, però, i ragazzi di coach Magagnoli hanno cambiato marcia, tornando in controllo della partita con un parziale di 19-11 che ha indirizzato l’incontro sul 58-51. Nell’ultimo periodo, la squadra locale ha mantenuto lucidità e vantaggio, chiudendo sul definitivo 76-66.
Per gli ospiti è stata straordinaria la prestazione di Gojikovic, autore di ben 31 punti ed autentico trascinatore, risultando di fatto incontenibile per tutta la gara. In casa Scicli, il top scorer è stato Burt con 22 punti, ben supportato da altri tre giocatori in doppia cifra: Sorrentino (18), Ragazzini (13) e Goi (12), a testimonianza di una prova corale e solida. La serie è ora in perfetto equilibrio e tutto si deciderà in gara 3, sabato sera a Siracusa, in una sfida che si preannuncia carica di tensione ed emozioni.
Tabellini: Burt 22, Sorrentino 18, Ragazzini 13, Goi 12, Agabara 7, Derick 4, Taino, Lonatica, Manenti ne, Giannone ne, Sammito ne, Ventura ne.
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