La Virtus Ragusa vince a Rende ma scivola al quarto posto: ora c’è Angri

La SuperConveniente Virtus Ragusa amministra nel finale a Rende, batte i padroni di casa per 88-85, ma l’arrivo a quattro in testa alla classifica (con le sconfitte contestuali di Matera e Viola, e il successo di Brindisi) la fanno scivolare al quarto posto nel girone F. Nel primo turno di playoff la formazione di coach Di Gregorio, col vantaggio del fattore campo, affronterà Angri: gara-1 è in programma domenica prossima al PalaPadua. La serie è al meglio delle tre partite.

Nell’ultima di regular season, contro un avversario già certo della qualificazione ai playout, Ragusa si presenta senza Lanzi (fuori per una contusione) e Ianelli (in panca per onor di firma, ma non utilizzato). Il match è equilibrato. La Virtus fa gara di testa, chiude avanti sia il primo che il secondo quarto, trovando in Brown e Adeola gli attaccanti più ispirati, anche se è la tripla di Fabi ad allontanare la Bim Bum Basket al 20’: 43-47.

Nella ripresa i calabresi diventano insidiosi, ottengono molto da Cagnacci (autore di 25 punti) e Yeyap (24 punti e 13 rimbalzi), ma la Virtus resiste e al 30’ è ancora avanti di un’incollatura: 62-64. Nell’ultimo quarto arriva la sgasata decisiva: Brown e Piscetta trovano due volte il canestro del +7, ma è ancora il lungo ragusano con due canestri nell’area a chiudere definitivamente la contesa. Per Piscetta, a fine match, saranno 14 punti (con 7/9 da due) e 7 rimbalzi in 22’ di utilizzo. In doppia cifra per la SuperConveniente anche Brown (23 e +11 di plus/minus), Fabi (21 punti, con 4/8 dall’arco), Adeola (15) e Peterson (11 + 8 rimbalzi).

L’arrivo a pari punti con Matera, Reggio e Brindisi – tutte a quota 40 – significa quarto posto: la Virtus infatti ha solo quattro punti dalla classifica avulsa (le vittorie casalinghe con Ondatel e Dinamo), che vede i pugliesi al primo posto, la Viola al secondo e Brindisi al terzo. Adesso si entra nella fase più calda della stagione: la serie contro Angri (formazione affrontata nei play-in un paio d’anni fa: una vittoria in casa e un k.o. fuori) comincia domenica prossima al PalaPadua e prosegue il 6 maggio, mercoledì, in Campania. L’eventuale “bella” si giocherà a Ragusa domenica 10.

IL TABELLINO

Bim Bum Rende-SuperConveniente Virtus Ragusa 85-88

Bim Bum Rende: Gagliardi ne, Usai 4, Diakhate, Cavalieri 13, Cerchiaro, Lucadamo, Boccasavia 15, Cagnacci 25, Logozzo ne, Schifeo 4, Yeyap 24. All.: Carbone

SuperConveniente Virtus Ragusa: Brown 23, Cardinali 2, Piscetta 14, Armatore ne, Fabi 21, Tumino 2, Adeola 15, Peterson 11, Ianelli ne. All.: Di Gregorio

Arbitri: Shamsaddinlou di Messina e D’Amore di Messina

Parziali: 18-25; 43-47; 62-64.

Note: Usciti per cinque falli: Usa, Cavalieri e Yeyap (R), Cardinali e Peterson (V)



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