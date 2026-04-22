Basket femminile di serie A2. Si separano le strade tra Passalacqua e coach Buzzanca. Nota congiunta

Dopo due stagioni, la Passalacqua Ragusa saluta coach Mara Buzzanca. Una separazione che arriva in modo consensuale a conclusione di un percorso che ha visto la squadra centrare l’obiettivo del raggiungimento dei play off per due stagioni sportive consecutive. “Sono state due stagioni che per la Passalacqua hanno rappresentato un momento di riflessione e di riallineamento – commenta Gianstefano Passalacqua a nome della famiglia Passalacqua -; a coach Buzzanca a cui va riconosciuta professionalità, dedizione e passione, e con la quale negli anni si è costruito un legame di amicizia e stima profonda, auguriamo un eccellente futuro”.

“Ritornare a Ragusa da allenatrice, dopo gli anni da giocatrice – dichiara coach Buzzanca – è stata una esperienza emozionante e una opportunità. Ringrazio la famiglia Passalacqua per l’accoglienza che mi è stata riservata. In quest’ultima stagione, complessa, mi spiace non ci sia stato modo di esprimere e mettere in pratica tutto il lavoro svolto. Auguro alla Passalacqua un eccellente futuro e di vederla dove merita”.

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