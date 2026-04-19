Finisce a San Giovanni Valdarno la stagione della Passalacqua: gara 3 fatale

Un secondo quarto disastroso condanna Ragusa all’uscita dai quarti di finale play off. del campionato di serie A2 di basket femminile. Costretta a rincorrere, non riesce la rimonta costruita nella seconda metà del match. Vince la Polisportiva Galli che affronterà in semifinale Matelica.

La cronaca. Primo tempo ad alta intensità; inizia meglio la polisportiva Galli che mette dentro un parziale di 8 a 0 con De Cassan, e cinque punti di Ovner, tripla compresa. Coach Buzzanca lascia giocare e arriva la risposta sul campo. Moriconi trova due autostrade e appoggia a canestro seguita da Di Fine e Johnson e si impatta. E’coach Franchini a chiamare time out. Si va punto a punto con Bernardi e De Cassan che guidano la Polisportiva Galli. Moriconi, Mazza, Labanca e Cedolini portano Ragusa alla fine del primo quarto avanti di un punto 16 per San Giovanni Valdarno, 17 per la Passalacqua. Il secondo quarto per le aquile iblee è da dimenticare. Johnson pressata non riesce a entrare in partita; a metà del tempo, Ragusa è a -2. A tre minuti e mezzo, dal -4 Ragusa precipita al -10 in meno di un minuto, con De Cassan, Mosetti e Bernardi che mettono il turbo e permettono a San Giovanni Valdarno di andare al riposo grande con un parziale del tempino che racconta: il resto 23 a 8 con le padrone di casa a +14, 39 a 25. Nel terzo quarto, nonostante qualche sprazzo in più, diventa impraticabile il pitturato per la Passalacqua che subisce la pressione e che non riesce a finalizzare da fuori. L’infortunio di Narviciute non permette alla giocatrice Lituana un utilizzo adeguato e la sua assenza si fa sentire. Consolini, Moriconi e Mazza, praticamente non hanno tregua; qualche minuto per rifiatare con Grattini e Cedolini; Johnson e Narviciute si alternano con Labanca. Sotto le plance si gioca a sportellate e la Passalacqua soffre, getta via qualche pallone di troppo per la fretta di recuperare. Alla fine della terza frazione il trend però sembra migliorare, Ragusa è a -9, e si inizia sul 53 – 44 in favore della padrone di casa. Ragusa continua a macinare e a metà dell’ultima frazione arriva a -6 con Labanca, Mazza e Consolini. Fasi concitate; De Cassan punisce dall’arco grande e ributta Ragusa a -9. Con un’entrata fulminea di Consolini seguita da Mazza, la Passalacqua torna a -5; Labanca in un contrasto duro, l’ennesimo, non finalizza da sotto e viene invece attribuito un fallo in attacco a Johnson costretta a uscire per 5 falli. (Per la cronaca, 26 falli fischiati alla difesa della Passalacqua contro i 16 delle avversarie che tirano 29 tiri liberi contro i 16 delle iblee). Manca un minuto al fischio finale e Ragusa riesce ad avvicinarsi ancora, 62 a 58 con un tiro da 3 di Mazza. Si decide per il fallo sistematico che su Bernardi produce 1 su 4 dalla lunetta. Consolini ai liberi mantiene il -3 a 21 secondi dalla fine per poi essere costretta a commettere il quinto fallo su De Cassan che non sbaglia nulla. San Giovanni è nuovamente a +5 e c’è ancora una piccola speranza, infranta sulla rimessa dal fondo sbagliata da Ragusa. Merisio si trova la palla tra le mani e butta dentro il definitivo +7. Peccato.

“Abbiamo subito la loro aggressività e abbiamo rincorso. Non bene il primo quarto, il secondo pessimo, come le percentuali al tiro. Nella seconda parte della gara abbiamo iniziato a cambiare atteggiamento – dice a fine gara coach Mara Buzzanca – ma non è stato sufficiente. Abbiamo provato a mescolare le carte tatticamente ma non è bastato. Finisce qui una stagione complicata. Lo stop a metà campionato per Bea Stroscio, pedina importante nell’economia del team; poi gli infortuni non gravi, ma “fastidiosi” per la squadra che è stata costretta a rinunciare per lunghi periodi a Consolini, Labanca e Johnson. Da un mese e mezzo finalmente avevamo ritrovato ritmo e completezza. C’è rammarico stasera; era una partita alla nostra portata”.

Pol.Galli – Passalacqua 67-60

Il tabellino

16-17; 39-25 (23-8); 53-44 (14-19); 67-60 (14-16)

San Giovanni Valdarno: Lazzaro ne, Celani 3, Bernardi 13, Ngamene 10, De Cassan 19, Merisio 2, Diakhoumpa 4, Mosetti 10, Ovner 6, Sollazzo ne. All. Franchini

Passalacqua: Mallo ne, Consolini 15, Cedolini 2, Mazza 13, Stroscio ne, Moriconi 11, Narviciute 3, Olodo ne, Grattini, Di Fine 2, Labanca 6, Johnson 8. All.Buzzanca

Note. Tiri da due: San Giovanni Valdarno 18/41 (43%) Ragusa 20/41 (48%); Tiri da tre: San Giovanni Valdarno 4/14 (28%), Ragusa 2/21 (9%); Tiri liberi: San Giovanni Valdarno 19/29 (65%) Ragusa 14/16 (87%); Rimbalzi: San Giovanni Valdarno 38, Ragusa 41: Palle perse San Giovanni Valdarno 19, Ragusa 21 ; Palle recuperate San Giovanni Valdarno 7, Ragusa 8; Assist San Giovanni Valdarno 7, Ragusa 6

Uscite per cinque falli, Johnson e Consolini (Ragusa)

Arbitri: Manco di San Giorgio a Cremano (NA) e Giambuzzi di Ortona (CH)



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