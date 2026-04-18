Virtus Ragusa–Messina: sfida decisiva al PalaPadua, playoff e classifica in bilico

La Virtus Ragusa si prepara a vivere una serata cruciale davanti al proprio pubblico. Domenica alle 19, al PalaPadua, arriva la Basket School Messina per l’ultima gara casalinga della regular season, un crocevia che può indirizzare in modo definitivo la corsa ai playoff.

Dopo la battuta d’arresto sul parquet di Matera, la squadra guidata da Massimo Di Gregorio è chiamata a reagire immediatamente. Il tecnico non cerca alibi e indica la strada con chiarezza: più intensità, maggiore continuità e uno spirito combattivo che dovrà emergere sin dalle prossime ore di allenamento. La sconfitta in Basilicata, pesante più per l’atteggiamento che per il risultato, diventa così un punto di svolta in un momento della stagione in cui ogni dettaglio può fare la differenza.

Di fronte ci sarà una squadra tutt’altro che arrendevole. Messina arriva a Ragusa con un bilancio equilibrato e con ambizioni playoff ancora intatte. Il settimo posto in classifica, condiviso con Monopoli, racconta di una formazione solida, fisica, capace di mettere in difficoltà chiunque grazie a un’intensità costante. I nomi da tenere d’occhio sono quelli di Chakir, Warden e Vinciguerra, terminali offensivi di un sistema che sa colpire con continuità. Non è un caso che all’andata furono proprio i siciliani dello Stretto ad avere la meglio, imponendosi di misura in una gara decisa negli ultimi possessi.

Il fattore campo potrebbe però cambiare gli equilibri. Il PalaPadua rappresenta una spinta importante per la Virtus, chiamata a sfruttare il sostegno del pubblico per ritrovare ritmo e fiducia. Anche perché la posta in palio è altissima. A due giornate dalla fine, Ragusa è ancora in corsa per il secondo posto, ma il margine è ridotto e servirà un finale perfetto unito a qualche passo falso delle dirette concorrenti. Più concreta, ma altrettanto combattuta, è la sfida per il terzo posto con Dinamo Brindisi, appaiata in classifica ma sfavorita negli scontri diretti.

In questo scenario, la gara contro Messina assume il valore di uno spartiacque. Vincere significherebbe mantenere il controllo del proprio destino e arrivare all’ultima giornata con ambizioni ancora intatte. Perdere, invece, complicherebbe i piani e rischierebbe di compromettere il cammino verso un piazzamento favorevole nella griglia playoff.

La sfida sarà trasmessa anche in streaming sul sito ufficiale della Virtus Ragusa.

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