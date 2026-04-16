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Sabato la “bella” per conoscere chi andrà in finale. La Meerkat sconfitta a Marsala
16 Apr 2026 09:33
Tutto in salita il torneo di basket serie C per la Meerkat Scicli che ha perso nella Gara 2 di semifinale del play-out del campionato. A Marsala i ragazzi del presidente Paolo Ficili non sono riusciti a vincere: una sconfitta, 84 a 78 in favore dei marsalesi, arrivata a conclusioen di una gara intensa e combattuta. Necessaria, quindi, la “bella”, in programma sabato a Ragusa, per decidere chi accederà alla finale.
La cronaca della partita giocata a Marsala.
L’inizio di partita è stato all’insegna dell’equilibrio con le due squadre a rispondersi colpo su colpo: il primo quarto si chiude infatti sul 22-22. Grande intensità anche nel secondo periodo, con i padroni di casa che sono riusciti a chiudere avanti di misura sul 40-39. Per la Meerkat da segnalare l’ottima prova di Garavini, autore di 15 punti nei primi 20 minuti. Nel terzo quarto è arrivata la reazione degli ospiti: la Meerkat piazza un importante parziale guidato da Ragazzini, che ha consentito di chiudere il periodo avanti 66-58, dando l’impressione di poter controllare il match. Nell’ultimo quarto, però, è cambiata l’inerzia della gara. Marsala ha alzato il ritmo ed ha approfittato di un passaggio a vuoto della Meerkat, che ha faticato soprattutto sotto canestro ed ha perso lucidità nei momenti decisivi. I padroni di casa piazzano un netto 27-14 che è valsa la vittoria finale. Per la Meerkat sono pesati i troppi errori sotto canestro e la mancanza di cinismo nei momenti chiave. Tutto si deciderà ora nella gara 3, sabato a Ragusa, dove si assegnerà il pass per la finale.
Tabellini:
Garavini 17
Ragazzini 17
Agbara 12
Burt 11
Goi 7
Sorrentino 6
Taino 5
Lonatica 3
Derick,
Manenti ne
Giannone ne
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