Di Gregorio lascia la panchina della Virtus Ragusa e assume un nuovo ruolo strategico nel club

Decidi tu come informarti su Google.

Aggiungi RagusaOggi alle tue Fonti preferite. Quando cercherai una notizia, ci troverai più facilmente. AGGIUNGI

La Virtus Ragusa apre una nuova fase della propria progettualità sportiva e organizzativa con un cambiamento significativo nella propria struttura tecnica. Coach Massimo Di Gregorio conclude la sua esperienza da capo allenatore della prima squadra per intraprendere un nuovo incarico all’interno del club, legato allo sviluppo complessivo della società e, in particolare, al settore giovanile.

Una decisione maturata in piena condivisione con la proprietà, che segna non una rottura ma un’evoluzione interna, pensata per rafforzare la crescita della società nel medio e lungo periodo.

Di Gregorio, figura profondamente legata ai colori della Virtus Ragusa, ha spiegato come questa scelta rappresenti un passaggio naturale del proprio percorso professionale. Dopo aver guidato la prima squadra in una fase intensa e complessa, il tecnico ha deciso di mettere la propria esperienza al servizio di un progetto più ampio.

“Allenare la prima squadra è stato un privilegio enorme – ha dichiarato – ma credo che questo sia il momento giusto per aiutare la Virtus in un’altra maniera. A volte bisogna avere il coraggio e l’umiltà di capire che si può contribuire alla crescita del club anche in ruoli diversi”.

Il nuovo incarico di Di Gregorio sarà quindi focalizzato sul rafforzamento del settore giovanile e sulla costruzione di un’identità tecnica e territoriale più solida, con l’obiettivo di rendere la Virtus Ragusa sempre più radicata nel contesto locale e capace di valorizzare i talenti emergenti.

Il tecnico ha sottolineato come la scelta non nasca da tensioni o contrasti, ma da una visione condivisa sul futuro del club. “Non è un passo indietro – ha aggiunto – ma un investimento sul futuro della Virtus. Le società crescono quando mettono il progetto davanti ai singoli”.

Di Gregorio ha inoltre voluto ringraziare la proprietà, lo staff tecnico e medico e tutti i componenti dell’ambiente Virtus, evidenziando il lavoro svolto e il percorso costruito insieme, anche nei momenti più complessi.

“Lascio un gruppo che ha dato tutto e che ha riportato entusiasmo – ha concluso – ma soprattutto lascio con serenità, perché questa decisione nasce dalla convinzione che il club debba evolversi. Il mio obiettivo è contribuire a costruire qualcosa che resti”.

© Riproduzione riservata