Per la Virtus Ragusa il ritorno del cuore: Gianni Recupido torna sulla panchina biancazzurra

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Ci sono storie che sembrano destinate a non finire mai. Storie fatte di appartenenza, passione e legami che resistono al tempo. È il caso di Gianni Recupido e della Virtus Ragusa, pronti a ritrovarsi dopo un anno e mezzo di distanza per scrivere un nuovo capitolo insieme.

Sarà infatti coach Gianni Recupido a guidare la SuperConveniente Virtus Ragusa nel prossimo campionato di Serie B Interregionale. Un ritorno atteso, fortemente voluto da entrambe le parti, che arriva 584 giorni dopo l’ultima apparizione sulla panchina biancazzurra, datata 6 novembre 2024 contro Desio nel campionato di Serie B Nazionale.

«Io e la Virtus meritiamo un finale diverso»

Parole che trasmettono emozione e senso di appartenenza quelle del tecnico ragusano, che non nasconde il peso della separazione avvenuta nel 2024.

«Io e la Virtus meritiamo un finale diverso. Lasciare in quel modo è stata una decisione dolorosa, anche a livello personale. Questa maglia, per un ragusano, è qualcosa di indescrivibile, che ti prende dentro».

Dopo mesi lontano dai riflettori, Recupido ha ritrovato entusiasmo lavorando con il settore giovanile della Pegaso.

«Per qualche mese ho completamente staccato la spina, poi l’impegno alla Pegaso, con i ragazzini, mi ha rigenerato. Sono grato alla Virtus per questa occasione. Mi hanno parlato di un progetto di crescita e sviluppo dentro e fuori dal campo. Non sarà una stagione fine a se stessa».

Un accordo pluriennale per costruire il futuro

La società ha scelto di puntare su una programmazione a lungo termine. L’accordo siglato con Recupido è infatti pluriennale e rappresenta una chiara dichiarazione d’intenti.

«Sono un uomo di campo – ha aggiunto il coach – e non vedo l’ora di tornare in palestra. Cercheremo di dare continuità all’eccellente lavoro svolto da Massimo Di Gregorio. Mi lascia una squadra giovane, con importanti margini di crescita e un progetto tecnico già ben avviato».

L’obiettivo sarà valorizzare ulteriormente il gruppo che nella passata stagione ha mostrato segnali incoraggianti, confermando gran parte dei giovani protagonisti.

Una carriera vincente tra Virtus e Passalacqua

Il curriculum di Gianni Recupido racconta una carriera costruita tra successi e profondo legame con il territorio.

Dalla fine degli anni Novanta ha fatto parte dello staff tecnico della Virtus Ragusa come assistente di Piero Mangano e successivamente di Giuseppe Lambruschi, contribuendo alla storica promozione in Serie A2.

Nel 2017 il passaggio al basket femminile con la Passalacqua Ragusa, esperienza culminata con la conquista di una storica Coppa Italia e due finali Scudetto.

Tra le pagine più belle della sua carriera resta la promozione in Serie B Nazionale conquistata nella stagione 2023/2024 al termine di una combattutissima finale playoff contro Pesaro.

Vicari: «Una scelta di continuità e prospettiva»

Grande soddisfazione nelle parole del direttore sportivo Alessandro Vicari, che ha sottolineato il valore strategico dell’operazione.

«Il ritorno di Gianni Recupido rappresenta una scelta di continuità e, al tempo stesso, di prospettiva. Conosciamo il suo valore tecnico, la sua capacità di lavorare con i giovani e il legame profondo che lo unisce alla Virtus e alla città. Dopo una stagione positiva vogliamo consolidare il percorso avviato e continuare a costruire un progetto serio, sostenibile e ambizioso».

Il grazie della presidente Sabbatini a Di Gregorio

La presidente Sabrina Sabbatini ha voluto accompagnare l’annuncio con un sentito ringraziamento a Massimo Di Gregorio.

«Un ringraziamento speciale a Massimo Di Gregorio per il lavoro svolto con la prima squadra negli ultimi due campionati e per essersi oggi assunto l’onere di lavorare sull’intero progetto Virtus. Auguro a coach Recupido buon lavoro».

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