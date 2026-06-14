Migliaia di presenze ad “A Tutto Volume”. A Ibla in programma il gran finale con Bignardi, Lo Iacono, Dandini, Colombo

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Dopo il successo dell’apertura a Marina di Ragusa con Pacifico e il suo omaggio a Ornella Vanoni, “A Tutto Volume – Libri in festa a Ragusa” si prepara al gran finale nella suggestiva cornice di Ragusa Ibla, al termine di un weekend che ha trasformato ancora una volta la città in un grande palcoscenico dedicato ai libri, alla cultura, alla musica, alla memoria e al confronto sul presente.

Venerdì 12 e sabato 13 giugno Ragusa Superiore ha accolto decine di incontri, distribuiti tra Piazza San Giovanni, Piazza Poste, il Sagrato della Cattedrale, il Cortile della Prefettura, il Giardino del Relais Antica Badia, il Giardino del Vescovado, Via Roma e il Centro Commerciale Culturale.

Una partecipazione diffusa e continua, con migliaia di partecipanti, ha accompagnato le diverse sezioni del festival, confermando la capacità di “A Tutto Volume” di parlare a pubblici differenti e di unire divulgazione, narrativa, attualità, scienza e memoria civile.

La giornata di venerdì si è aperta con incontri molto partecipati dedicati alla cronaca, alla narrativa e alla riflessione sul Paese: Antonio Padellaro ha presentato “*Solo la verità lo giuro*”, Lucio Luca “*L’ultima spiaggia*”, Maria Attanasio “La rosa inversa”, mentre Claudio Cerasa ha dialogato intorno a “L’antidoto” e Claudio Fava ha portato al festival il suo “*Non ti fidare*”.

Ampio spazio anche alla divulgazione e ai linguaggi del presente, con “*La prima lezione di… Innovazione in Agricoltura*” affidata a Duccio Caccioni e “*La prima lezione di… Fisica quantistica*” con Piero Martin. Tra gli appuntamenti più seguiti, il ciclo “Storia d’Italia in Cassazione” ha proposto l’incontro dedicato a Mani Pulite, con Bruno Giordano in dialogo con Piercamillo Davigo, mentre Paolo Verri ha dialogato con *Giorgio Simonelli* ne “*I peggiori Mondiali della nostra vita”.*

La narrativa ha trovato una delle sue protagoniste in Stefania Auci, che in Piazza San Giovanni ha presentato “*L’alba dei leoni”*, mentre Serena Mazzini ha affrontato i temi della solitudine digitale e dell’economia dell’attenzione con “*La tua solitudine è il nostro business*”. La serata è proseguita con Stefania Andreoli e “*Un’ottima famiglia*”, Gianni Riotta con “*Generose anime di eroi*”, Paolo Attivissimo in dialogo con Massimo Polidoro su “*Ritorno sulla luna”* e, in chiusura, lo stesso Polidoro con “*Il mistero delle origini dell’uomo*”.

Ieri, sabato 13 giugno, il festival ha confermato la ricchezza della sua proposta con un programma capace di attraversare scienza, impegno civile, economia, letteratura, memoria e linguaggi contemporanei. La Fondazione Umberto Veronesi ha aperto il pomeriggio con “*Di corsa verso il futuro*”, insieme a Monica Ramaioli, Elena Dogliotti e Giulia Cirelli, in dialogo con Massimo Polidoro.

Antonio Pascale ha guidato “La prima lezione di… Agricoltura”, mentre Lorenzo Tondo ha presentato “*Trame di guerra*”, confermando l’attenzione del festival per i grandi temi internazionali.

Tra gli appuntamenti centrali della giornata, Olivier Norek, tra gli autori francesi più amati della narrativa contemporanea, ha presentato, con la moderazione di Petunia Ollister, per la prima volta in Italia “*I guerrieri d’inverno*”, romanzo storico già fenomeno editoriale internazionale, dedicato alla resistenza del popolo finlandese durante l’invasione sovietica del 1939 e alla figura leggendaria del cecchino Simo Häyhä, conosciuto come “La Morte Bianca”. Un libro profondamente pacifista, capace di riflettere sul coraggio, sulla fratellanza e sulle conseguenze della guerra.

Sempre sabato, il pubblico ha seguito gli incontri con Guia Soncini, autrice di “*Qualunque cosa significhi amore*”, Elena Testi con “*Genesi”*, Mariangela Pira con “*La prima lezione di… Economia*” e il dialogo *“Giallo in Sicilia”* con Gaspare Grammatico e Maria Elisa Aloisi. Straordinaria partecipazione anche per l’incontro dedicato ai 30 anni senza Gesualdo Bufalino, realizzato in sinergia con la Fondazione Gesualdo Bufalino per la rassegna “L’ingegnere di Babele”, e per il nuovo appuntamento di “Storia d’Italia in Cassazione”, dedicato al processo Spartacus con Lello Magi.

La serata di sabato ha visto inoltre protagonisti Virman Cusenza con “*L’altro Garibaldi*”, Vera Gheno in dialogo con Massimo Polidoro nell’incontro “*Che cosa è normale?”*, Angelo Ruta con “*Cantando con gli occhi*”, Paolo Inglese con “*Di fiori e di spine*” e Dario Bressanini, che insieme ad Antonio Pascale ha chiuso la giornata con *“Perché ingrassiamo”,* a partire dal libro “*La dieta termodinamica*”.

Accanto al programma principale, anche ExtraVolume ha animato librerie, spazi culturali e luoghi della città con incontri, laboratori, letture animate, presentazioni e mostre, confermando la natura diffusa e partecipata del festival.

Dalle iniziative per bambini agli incontri con autori del territorio, fino alle mostre di Guido Harari e di Angelo Flaccavento, “A Tutto Volume” ha costruito una mappa culturale ampia, capace di coinvolgere pubblici diversi lungo tutto il fine settimana.

Oggi, domenica 14 giugno, la diciassettesima edizione si sposta a Ragusa Ibla per la giornata conclusiva. Il programma prende il via alle 18 con Filippo La Porta con “*Elogio della vita ordinaria*” e l’incontro “*La scienza dell’oblio”*, in cui Massimo Polidoro dialoga con Sergio Della Sala.

Alle 19.15 spazio alla scienza e alla divulgazione con Beatrice Mautino, in dialogo con Antonio Pascale nell’incontro *“Sappiamo affidarci alla scienza*?”, e con la *lectio scenica “La mente radiosa”* di Eliana Liotta e Michela Matteoli.

Sempre nel pomeriggio di oggi sono attesi Enzo Fortunato con “*E se tornasse Francesco*?” e Lorenzo Guardiano con “*Alessandria d’Egitto*”.

Alle 20.30 il programma entra nel vivo con Daria Bignardi, che presenterà “*Nostra solitudine”* in Piazza Odierna, Davide Rondoni con “*Sette canti contro lo Scontento*” all’Androne di Palazzo Arezzo di Donnafugata, Vito Mancuso con “*Gesù e Cristo*” in Piazza Pola e Simona Lo Iacono con “Joanna degli incanti” in Piazza Chiaramonte.

Proprio a Simona Lo Iacono sarà assegnato, nel corso della giornata conclusiva, il Premio Polara “Parole Solari”, nuovo riconoscimento istituito nell’ambito del festival per celebrare gli autori capaci di raccontare la Sicilia come presenza viva e pulsante: paesaggio, memoria, contraddizione, bellezza ed esperienza umana. Il premio valorizza opere in cui il territorio non è semplice cornice, ma protagonista del racconto, capace di incidere sui destini dei personaggi e sulla costruzione della narrazione.

Questa sera il finale è affidato a Serena Dandini e Gherardo Colombo, protagonisti alle 21.45 in Piazza Duomo dell’incontro “Buon Compleanno Repubblica!”, una serata speciale dedicata agli ottant’anni della Repubblica Italiana. Il dialogo sarà anche l’occasione per presentare il nuovo libro di Serena Dandini, “*Paura non abbiamo. Le donne che hanno fatto la Repubblica*”, racconto civile e appassionato dedicato alle Madri costituenti e alle donne che hanno contribuito a cambiare il Paese. Ad accompagnare l’incontro saranno i disegni dal vivo di Angelo Ruta.

Con il gran finale di Ragusa Ibla, “A Tutto Volume” chiude un’edizione che ha confermato ancora una volta la forza di un festival capace di trasformare la lettura in esperienza collettiva, portando libri e autori nei luoghi più suggestivi della città e costruendo, incontro dopo incontro, una comunità di lettori, cittadini e visitatori.

Ideato da Alessandro Di Salvo e diretto insieme ad Antonio Pascale, Massimo Polidoro e Paolo Verri, “A Tutto Volume” è promosso dall’associazione culturale La Girandola ed è realizzato con il sostegno della Regione Siciliana, del Libero Consorzio Comunale di Ragusa, del Comune di Ragusa, della Camera di Commercio del Sud-Est e di istituzioni nazionali quali il CEPELL – Centro per il libro e la lettura – e la SIAE – Società Italiana degli Autori ed Editori – della Fondazione Sicilia e di numerosi partner privati. Il festival è realizzato con la media partnership di Rai Cultura e Libreriamo. Il programma completo disponibile sul sito www.atuttovolume.com



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