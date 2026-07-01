La Virtus Ragusa conferma Agustin Fabi: l’italo-argentino resta il leader biancazzurro

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La SuperConveniente Virtus Ragusa punta sulla continuità e ufficializza la conferma di Agustin Fabi anche per la prossima stagione di Serie B Interregionale. L’ala italo-argentina, classe 1991, resterà uno dei pilastri del roster affidato a coach Recupido.

Una scelta che consolida l’identità tecnica e caratteriale della squadra, affidandosi a uno dei giocatori più esperti e incisivi del gruppo.

Un profilo di alto livello tra Serie A2 e B Nazionale

Fabi porta con sé un curriculum di assoluto spessore, costruito tra Serie A2 e Serie B Nazionale. Nel corso della sua carriera ha vestito le maglie di realtà importanti come Treviso, Udine, Latina, Tortona, Ferrara, Casale Monferrato e Agrigento.

Arrivato in Italia nel 2009 dall’Argentina, da General Roca, ha anche conquistato uno Scudetto Under 19 con la Benetton Treviso, confermando fin da giovane il suo valore tecnico.

Una stagione da protagonista a Ragusa

Nel suo primo anno in biancazzurro, Fabi ha confermato tutto il suo peso specifico all’interno della squadra. Ha chiuso la regular season con 13,9 punti di media in 28 partite, aggiungendo 4 rimbalzi e 3 assist a gara.

Numeri arricchiti da un eccellente 52,8% nel tiro da tre punti e da un impiego medio vicino ai 29 minuti a partita.

Tra le prestazioni più incisive spiccano i 24 punti realizzati in due occasioni: il 30 novembre nel derby contro Milazzo e il 25 gennaio sul campo di Bari.

Leadership e continuità nei momenti decisivi

Oltre alle statistiche, Fabi si è imposto come riferimento tecnico ed emotivo della squadra nei momenti più complessi della stagione. La sua capacità di incidere nei finali punto a punto e la sua esperienza hanno rappresentato un valore aggiunto per tutto il gruppo.

Inseritosi rapidamente negli equilibri del roster, è diventato uno dei giocatori più riconoscibili della Virtus per continuità, intelligenza cestistica e affidabilità.

Le parole del giocatore: “Ragusa merita una squadra combattiva”

Soddisfazione anche nelle dichiarazioni dello stesso Fabi, che guarda alla nuova stagione con ambizione e senso di responsabilità.

“Sono molto contento di poter proseguire la mia avventura alla Virtus per continuare il lavoro iniziato l’anno scorso e cercare di crescere ancora insieme. Ragusa merita una squadra combattiva e proveremo a rappresentare nel migliore dei modi la città e i tifosi, puntando ad arrivare più in alto possibile”, ha dichiarato l’ala biancazzurra.

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