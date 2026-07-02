La Meerkat Basket Scicli si prepara al prossimo campionato

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Bilancio, riflessioni e nuovi impegni. Non si ferma la Meerkat Basket, la società sciclitana di pallacanestro che è riuscita a fare rinascere l’attenzione agonistica in città attorno alla palla a spicchi. L’amore per la pallacanestro è insito in ciascuno dei componenti del gruppo che ruota attorno alla società che, con i suoi alti e bassi, è riuscita a mettere insieme un team di giocatori che hanno difeso i colori sociali tenendo in vita il basket a Scicli di pari passo a quanto garantisce la Ciavorella con l’attività formativa dei piccoli. “Il branco Meerkat non è mai stato solo una squadra, è pezzo di questo paese, delle sue pietre, delle sue sere d’estate – scrive in un post la Meerkat dopo una serata trascorsa insieme – lo staff che vedete seduto sul muretto non rappresenta solo un club: rappresenta chi ha scelto di restare, di costruire qui, di dare a Scicli qualcosa di cui essere orgogliosa. La 2026/27 comincia da questa appartenenza, prima ancora che da una palla a due”. Ed ecco che una serata trascorsa insieme riesce a mettere insieme impegni presenti e futuri in un gruppo di cestisti e di sportivi del passato che è riuscito a fare rinascere un sogno che rischiava di rimanere nel cassetto. Oggi non si conoscono ancora le intenzioni della società sportiva come anche non si conoscono nomi di nuori arrivi e di conferme dell’avvio della stagione di preparazione tecnica.

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