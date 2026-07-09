Piscetta non si muove: la Virtus Ragusa blinda il suo talento piemontese

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La SuperConveniente Virtus Ragusa continua a costruire il proprio futuro nel segno della continuità. La società biancazzurra ha ufficializzato la conferma di Francesco Piscetta, ala classe 2002, che vestirà ancora la maglia della squadra ragusana nella prossima stagione.

Per il giocatore piemontese si tratta della quarta annata consecutiva con la Virtus, un traguardo che racconta il rapporto ormai solido costruito con la società, lo staff tecnico, i compagni e tutto l’ambiente cestistico ragusano.

Piscetta e la Virtus Ragusa, un legame nato nel 2022

La storia tra Francesco Piscetta e Ragusa nasce nell’estate del 2022, quando il giocatore arriva in Sicilia per disputare le Finali scudetto Under 19. Un’esperienza che rappresenta il primo contatto con la realtà biancazzurra e che anticipa il suo ingresso definitivo nel progetto Virtus.

Nato a Borgomanero, Piscetta ha mosso i primi passi nel settore giovanile del College Borgomanero, completando tutto il percorso di crescita fino al livello senior. Dopo una parentesi ad Arona in Serie C Silver, è tornato al College contribuendo alla promozione della squadra dalla C Silver alla Serie B.

Nella stagione 2023/24 arriva il passaggio stabile alla Virtus Ragusa, iniziando un percorso di crescita che lo ha portato progressivamente a diventare un elemento sempre più importante nelle rotazioni della squadra.

Numeri e crescita: Piscetta è diventato una certezza

Nell’ultimo campionato di Serie B Interregionale, l’ala piemontese ha confermato i progressi mostrati nel corso delle ultime stagioni. Piscetta ha chiuso l’annata con una media di 6,4 punti e 3,9 rimbalzi in 15 minuti di impiego, facendo registrare anche un significativo 62,2% al tiro da due punti.

Statistiche che evidenziano l’efficienza di un giocatore capace di sfruttare al meglio i minuti concessi e di garantire energia, presenza fisica e concretezza sul parquet.

Il percorso di crescita di Piscetta non riguarda soltanto i numeri. Nel tempo il classe 2002 ha migliorato la lettura delle situazioni di gioco, la capacità di attaccare gli spazi e il tempismo nei movimenti senza palla. Qualità che lo rendono un elemento prezioso all’interno del sistema Virtus.

Energia, fisicità e affidabilità: il valore aggiunto di Piscetta

La conferma dell’ala piemontese rappresenta una scelta di continuità tecnica per la Virtus Ragusa. Piscetta ha dimostrato di essere un giocatore affidabile, capace di mettere intensità in campo e di adattarsi alle esigenze della squadra.

Alla sua naturale presenza fisica ha aggiunto maggiore maturità e continuità nelle prestazioni, confermando anche una buona capacità realizzativa vicino al canestro.

Un profilo giovane ma già abituato alle responsabilità, pronto a vivere una nuova stagione con l’obiettivo di crescere ancora insieme alla squadra.

Le parole di Piscetta: “A Ragusa ho trovato tanto affetto”

“Sono molto contento di essere stato riconfermato per un altro anno – ha dichiarato Francesco Piscetta – perché per me rappresenta un grande onore. Ragusa mi ha dato tanto e anche i tifosi mi hanno sempre fatto sentire il loro sostegno”.

L’ala biancazzurra guarda già alla nuova stagione con entusiasmo e ambizione: “Non vedo l’ora di iniziare. L’obiettivo è fare un ulteriore salto di qualità, sia dal punto di vista personale sia come squadra”.

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