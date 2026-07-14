Tommaso Lanzi resta alla Virtus Ragusa: confermato uno dei protagonisti della scorsa stagione

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La SuperConveniente Virtus Ragusa riparte da una delle sue certezze. La società biancazzurra ha ufficializzato la conferma di Tommaso Lanzi, che continuerà a vestire la maglia ragusana anche nella stagione 2026/27 di Serie B Interregionale. Una scelta che premia il rendimento del play-guardia classe 2002, protagonista di un campionato di alto livello e diventato rapidamente uno dei punti di riferimento della squadra.

Dopo l’arrivo dalla Bakery Piacenza nell’estate del 2025, Lanzi si è imposto come uno degli elementi più affidabili del roster, conquistando la fiducia dello staff tecnico e l’apprezzamento dei tifosi grazie alle sue qualità tecniche e alla capacità di incidere nei momenti decisivi.

Numeri da protagonista nella stagione appena conclusa

La stagione di Tommaso Lanzi è stata caratterizzata da continuità e rendimento. In 27 presenze nella regular season ha fatto registrare una media di 12,4 punti a partita, impreziosita da 4,4 rimbalzi e 3,4 assist, con una valutazione media di 15,7.

A colpire è stata soprattutto la sua precisione nel tiro dalla lunga distanza. Il play-guardia mancino ha chiuso infatti con un eccellente 43,9% da tre punti, diventando una delle principali armi offensive della Virtus Ragusa.

La rimonta di Corato resta il simbolo della sua stagione

Tra le prestazioni più memorabili dell’annata spicca quella sul parquet di Corato, nel mese di dicembre. In quell’occasione Lanzi mise a referto 25 punti, realizzando sei triple su nove tentativi e guidando i biancazzurri in una straordinaria rimonta dopo essere stati sotto di ben 26 punti.

Una gara che ha riassunto perfettamente le sue caratteristiche: talento offensivo, eccellente lettura del gioco, capacità di creare occasioni per i compagni e freddezza nei momenti più delicati della partita.

L’infortunio ai playoff non cancella una stagione di alto livello

Il finale di stagione è stato condizionato dall’infortunio riportato nel derby contro Messina, un problema fisico che ne ha limitato fortemente il rendimento nei playoff.

In gara-1 contro Angri, conclusasi con la sconfitta casalinga della Virtus, Lanzi è rimasto sul parquet appena 16 minuti, senza poter offrire il consueto contributo. Un epilogo sfortunato che, tuttavia, non ha intaccato quanto di buono mostrato durante tutto il campionato.

Proprio per questo la società ha deciso di puntare ancora su di lui, considerandolo un tassello fondamentale nella costruzione della squadra che sarà guidata anche nella prossima stagione da coach Gianni Recupido.

Lanzi: «Abbiamo un obiettivo da raggiungere»

Entusiasta della riconferma, Tommaso Lanzi ha espresso tutta la sua soddisfazione per la possibilità di proseguire il percorso con la Virtus Ragusa.

«Sono molto contento di poter giocare ancora un altro anno qui a Ragusa. Non vedo l’ora di conoscere i miei nuovi compagni e di riabbracciare quelli vecchi».

Il play-guardia guarda già alla nuova stagione con entusiasmo e determinazione.

«Abbiamo un obiettivo da raggiungere e fin dal primo giorno dobbiamo entrare in palestra con carica e voglia. Ci vediamo presto al palazzetto per divertirci insieme».

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