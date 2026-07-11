Virtus Ragusa riparte da Mait Peterson: il gigante estone resta al centro del progetto biancoblu

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La SuperConveniente Virtus Ragusa mette un altro tassello importante nel proprio futuro e riparte da una delle sue certezze sotto canestro. Mait Peterson sarà ancora un giocatore della formazione ragusana nella prossima stagione, pronto a vestire nuovamente la maglia biancoblu e a confermarsi come uno dei protagonisti del progetto tecnico.

Arrivato a Ragusa la scorsa estate dopo l’esperienza maturata con la Fortitudo Agrigento, il centro estone classe 2002 ha saputo conquistare progressivamente spazio e fiducia, trasformandosi in una presenza fondamentale negli equilibri della squadra. Una crescita costante, soprattutto nella seconda parte del campionato, quando Peterson ha alzato il livello delle proprie prestazioni diventando un punto di riferimento sia dal punto di vista statistico sia sotto il profilo dell’impatto sul parquet.

Mait Peterson, il gigante estone che garantisce centimetri e solidità sotto canestro

Nato a Tallinn, Mait Peterson è un lungo di 208 centimetri per 114 chilogrammi, caratteristiche fisiche che gli permettono di essere un fattore nelle aree del campo. La scorsa regular season lo ha visto protagonista con numeri importanti: 10,6 punti di media in 27 partite disputate, quasi 7 rimbalzi a gara e una notevole affidabilità ai tiri liberi, chiusi con una percentuale superiore all’83%.

Numeri che raccontano un giocatore capace di incidere in più aspetti del gioco: presenza nei duelli fisici, capacità di catturare rimbalzi, concretezza vicino al ferro e una mentalità da combattente che lo ha reso rapidamente apprezzato da compagni, staff tecnico e tifosi.

La sua miglior prestazione stagionale è arrivata nella trasferta vinta contro Bari con il punteggio di 87-78, una gara nella quale Peterson ha dominato la scena mettendo a referto 20 punti e 28 di valutazione. Una prova completa che ha certificato il suo valore e la sua capacità di essere decisivo nei momenti più importanti.

Dalla Virtus Bologna alla Sicilia: il percorso di crescita di Peterson

Prima di diventare uno dei protagonisti della Virtus Ragusa, Mait Peterson ha costruito la propria formazione cestistica in un ambiente di assoluto prestigio. Il lungo estone è cresciuto infatti nel settore giovanile della Virtus Bologna, completando il proprio percorso tra il 2018 e il 2020.

Successivamente il trasferimento in Sicilia ha rappresentato una tappa fondamentale della sua carriera. Con la Fortitudo Agrigento Peterson ha avuto modo di confrontarsi con realtà importanti tra Serie A2 e Serie B, accumulando esperienza e migliorando progressivamente il proprio bagaglio tecnico e tattico.

A Ragusa ha trovato il contesto ideale per esprimere le proprie caratteristiche, mettendo in mostra energia, intensità e una grande capacità di proteggere il pitturato. Un giocatore capace di unire fisicità e tecnica, con una mano affidabile nei pressi del canestro e una presenza difensiva in grado di condizionare le scelte degli avversari.

Peterson: “A Ragusa mi sono sentito a casa, voglio raggiungere grandi obiettivi”

La conferma rappresenta anche una scelta di continuità per il giocatore, che ha espresso tutta la propria soddisfazione per il rinnovo del rapporto con la società ragusana.

«Sono davvero felice ed emozionato di continuare il mio percorso a Ragusa – ha dichiarato Peterson -. Questa città e questa società mi hanno fatto sentire a casa fin dal primo giorno. Ringrazio il club per la fiducia che continua a dimostrarmi e non vedo l’ora di tornare in campo, lavorare duramente ogni giorno e lottare insieme ai miei compagni per raggiungere grandi obiettivi. Ci vediamo presto al PalaPadua».

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