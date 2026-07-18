Alla Virtus Ragusa arriva Raimundo Orrego: ecco il “mastino” cileno per coach Recupido

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Energia, intensità e voglia di crescere. La Virtus Ragusa targata coach Recupido aggiunge un nuovo tassello al proprio roster con l’arrivo di Raimundo Orrego, guardia cilena classe 2005 pronta a vivere la sua prima vera esperienza da protagonista nel basket senior.

Un innesto che guarda al presente ma soprattutto al futuro: la società iblea ha deciso di puntare sulle qualità atletiche e sul potenziale di un giovane talento che, nonostante la giovane età, vanta già un percorso importante nel basket italiano.

Dal Cile all’Italia: la crescita di Raimundo Orrego

Orrego ha lasciato il Cile a soli 16 anni per inseguire il sogno della pallacanestro professionistica. Prima di approdare in Sicilia ha vestito la maglia della Nazionale cilena Under 16, iniziando poi il suo percorso italiano tra Real Basket e Olimpia Canicattì.

La svolta è arrivata con il passaggio alla Fortitudo Agrigento, formazione nella quale ha trascorso quattro stagioni tra settore giovanile e prima squadra, allenandosi quotidianamente in un ambiente di alto livello e confrontandosi con ritmi e metodologie del basket professionistico.

Ad Agrigento ha anche incrociato il percorso di Mait Peterson, altro elemento che farà parte del progetto Virtus.

Una guardia atletica per alzare il livello difensivo

Classe 2005, alto 190 centimetri, Orrego è una guardia moderna, capace di mettere intensità su entrambi i lati del campo.

I numeri dell’ultima stagione alla Fortitudo Agrigento – 28 presenze con circa nove minuti di utilizzo medio e 0,7 punti a partita – non raccontano completamente il valore di un giocatore ancora in fase di crescita e alla ricerca del definitivo salto di qualità.

È proprio su questo margine di miglioramento che la Virtus Ragusa ha deciso di investire.

“Orrego è una guardia duttile e atletica – spiega coach Recupido –. È un giocatore aggressivo, molto valido difensivamente, sarà il nostro mastino. In attacco dispone di qualità e soluzioni per rendersi utile alla squadra”.

La sfida di Ragusa: conquistare spazio e responsabilità

Per Orrego la maglia della Virtus rappresenta una grande occasione. A Ragusa il giovane esterno avrà la possibilità di aumentare il proprio minutaggio, assumere responsabilità e dimostrare tutto il proprio valore.

La società si aspetta da lui energia, entusiasmo e quella fame tipica di chi vuole conquistarsi un ruolo importante.

“Sono davvero contento di arrivare in una piazza come Ragusa – ha dichiarato Orrego –. Ringrazio la società per l’opportunità e sono carichissimo per questa stagione. Non vedo l’ora di fare belle cose insieme ai miei nuovi compagni. Ci vediamo presto al PalaPadua. Forza Virtus!”.

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