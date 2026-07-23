Alla Virtus Ragusa arriva Caleb Vijber: esplosività e talento per il nuovo corso biancazzurro

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La SuperConveniente Virtus Ragusa piazza un altro colpo importante in vista della nuova stagione, assicurandosi le prestazioni di Caleb Vijber, combo guard olandese classe 2002 che arriva dopo un’annata convincente con Sant’Antimo in Serie B Nazionale. Un innesto che aggiunge velocità, qualità offensive e imprevedibilità al roster biancazzurro, puntando su un giocatore giovane ma già abituato a confrontarsi con campionati di alto livello in Europa.

Un esterno capace di cambiare il ritmo della partita

Vijber è un giocatore moderno, in grado di ricoprire sia il ruolo di playmaker sia quello di guardia. La sua principale caratteristica è la capacità di creare vantaggi palla in mano, rompendo gli equilibri difensivi con accelerazioni, cambi di ritmo e uno spiccato uno contro uno.

Nell’ultima stagione con Sant’Antimo, in 24 partite di regular season, ha fatto registrare 11,8 punti, 3,5 rimbalzi e 3 assist di media, numeri che certificano il suo impatto nella Serie B Nazionale e la sua attitudine a prendersi responsabilità nei momenti decisivi.

La Virtus punta così su un atleta capace di attaccare il ferro, costruire gioco per i compagni e garantire pericolosità anche lontano dal pallone.

Un percorso internazionale tra Olanda, Inghilterra, Belgio e Danimarca

Nato a Spijkenisse l’8 novembre 2002 e alto 187 centimetri, Caleb Vijber è cresciuto nel settore giovanile del Feyenoord Rotterdam, una delle realtà cestistiche più importanti dei Paesi Bassi.

Dopo un’esperienza formativa con i Barking Abbey London Lions in Inghilterra, nel 2022 ha esordito nella BNXT League, il massimo campionato condiviso da Belgio e Paesi Bassi.

Con il Feyenoord ha disputato tre stagioni in continua crescita, migliorando costantemente le proprie statistiche e dimostrando personalità nonostante la giovane età. Successivamente ha vissuto una breve ma brillante esperienza in Danimarca con il Vejen, dove nella BasketLigaen ha viaggiato a 14,2 punti, 3 rimbalzi e 5,4 assist di media prima di approdare in Italia.

L’esperienza con Sant’Antimo ha poi confermato la sua capacità di adattarsi rapidamente al basket italiano, convincendo la Virtus Ragusa a puntare su di lui per il nuovo progetto tecnico.

Esperienza anche con la Nazionale olandese 3×3

Nel curriculum del nuovo biancazzurro trovano spazio anche diverse convocazioni con la Nazionale olandese 3×3, culminate con la partecipazione da protagonista alla Nations League Under 23 nell’estate del 2023.

Un percorso internazionale che testimonia la crescita di un giocatore considerato tra i prospetti più interessanti della nuova generazione del basket olandese.

Vijber: “Voglio aiutare la squadra a vincere”

Le prime parole di Caleb Vijber da giocatore della Virtus Ragusa raccontano entusiasmo e voglia di mettersi subito al servizio del gruppo.

“Sono un giocatore rapido ed esplosivo. Sono entusiasta di arrivare alla Virtus e di poter aiutare la squadra ad allargare il campo e creare tiri aperti per i compagni. Voglio vincere tante partite. Non vedo l’ora di conoscere tutti e di vivere insieme una grande stagione.”

Parole che confermano la mentalità del nuovo acquisto, pronto a mettere le proprie qualità al servizio della squadra.

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