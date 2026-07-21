La Virtus Ragusa punta sui giovani: Leonardo Bandiera è il nuovo volto del roster

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La Virtus SuperConveniente Ragusa continua a costruire il roster in vista del campionato di Serie B Interregionale 2026/27 e mette a segno un innesto di prospettiva. Il club biancazzurro ha ufficializzato l’ingaggio di Leonardo Bandiera, ala di 194 centimetri, classe 2004, reduce da un percorso di costante crescita che lo ha visto protagonista nelle ultime stagioni con la Vigor Conegliano.

Per il giovane cestista veneto sarà la prima esperienza in Sicilia e, soprattutto, la prima occasione per affrontare con continuità il campionato di Serie B Interregionale, categoria nella quale punta a confermare il proprio percorso di maturazione.

Dalla scuola Treviso Basket alla crescita tra Serie C e Serie B

Il percorso di Bandiera nasce nel prestigioso settore giovanile di Treviso Basket, una delle realtà più importanti del panorama cestistico italiano nella formazione dei giovani.

Le prime esperienze tra i senior arrivano con Oderzo, dove disputa le stagioni 2021/22 e 2022/23 in Serie C Gold, acquisendo esperienza in un campionato particolarmente competitivo.

Dal 2023 il suo cammino si lega alla Vigor Conegliano, società con la quale cresce progressivamente sia dal punto di vista tecnico sia sotto il profilo realizzativo.

Nella sua prima stagione da protagonista in Serie C chiude con una media di 10,6 punti a partita, prestazione che gli vale la chiamata del Valsugana Basket in Serie B Interregionale.

Dopo una prima parte della stagione trascorsa nella categoria superiore, rientra a Conegliano dove si conferma elemento determinante: 11,3 punti di media, un massimo stagionale di 25 punti e un contributo decisivo alla qualificazione della squadra ai playoff.

La stagione successiva rappresenta l’ulteriore salto di qualità, con una media salita a 13,2 punti a partita e un season high di 22 punti.

Versatilità e qualità al servizio di coach Recupido

Leonardo Bandiera arriva a Ragusa con caratteristiche che rispecchiano perfettamente il profilo ricercato dalla società.

Ala moderna, atletica e dinamica, può essere impiegato in più ruoli grazie alla capacità di interpretare diverse situazioni di gioco. Oltre a un efficace uno contro uno, possiede un buon trattamento della palla e un affidabile tiro in arresto e conclusione.

Anche in fase difensiva il nuovo acquisto offre importanti garanzie, grazie alla possibilità di adattarsi a differenti quintetti e di ricoprire più incarichi tattici, qualità che rappresentano un valore aggiunto per il sistema di gioco di coach Gianni Recupido.

Le prime parole in biancazzurro: “Pronto a dare tutto”

Grande entusiasmo nelle prime dichiarazioni rilasciate dal nuovo giocatore della Virtus.

«Sono felicissimo di essere uno dei nuovi giocatori della Virtus Ragusa. Mi sento pronto per questa nuova sfida e voglio viverla con il massimo dell’impegno e dell’entusiasmo insieme ai miei nuovi compagni. Sono un giocatore versatile e disponibile ad adattarmi alle richieste del coach. Non vedo l’ora di conoscere la città e i tifosi, dei quali ho sentito parlare benissimo. Ci vediamo al palazzetto, forza Virtus!».

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