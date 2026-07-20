Passalacqua Ragusa. Chiara Consolini resta in biancoverde: la capitana guiderà ancora la squadra

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La Passalacqua Ragusa riparte da una delle sue certezze. Chiara Consolini vestirà ancora la maglia biancoverde e sarà nuovamente la capitana della formazione ragusana nel prossimo campionato di Serie A2, portando in campo esperienza, leadership e un bagaglio di successi che poche giocatrici possono vantare.

La conferma della playmaker rappresenta un tassello fondamentale nella costruzione del roster. Dopo aver definito gran parte della squadra, la società ha deciso di affidarsi ancora una volta a una delle figure simbolo del club, una giocatrice che conosce profondamente l’ambiente e che negli anni è diventata un punto di riferimento dentro e fuori dal parquet.

Il curriculum di Consolini è di assoluto prestigio. Nel corso della sua carriera ha conquistato quattro scudetti, una Coppa Italia, una Supercoppa Italiana e una EuroCup, oltre ad aver indossato la maglia della Nazionale italiana partecipando anche ai Giochi Olimpici.

Oltre ai risultati sportivi, la società sottolinea le qualità umane e professionali della capitana. La sua esperienza rappresenta un valore aggiunto per il gruppo, sia per le compagne più giovani sia per lo staff tecnico, grazie alla capacità di guidare la squadra nei momenti più delicati e di trasmettere i valori dello sport.

Con la permanenza di Chiara Consolini, la Passalacqua Ragusa aggiunge un altro importante tassello al progetto per la nuova stagione, puntando su continuità, identità e sull’esperienza di una delle giocatrici più rappresentative del basket femminile italiano.

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