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Modica cuore del volley: il SAV rilancia con un progetto ancora più ambizioso
10 Giu 2026 12:01
Prosegue e si rafforza il progetto SAV (Sicilia Academy Volley), iniziativa nata con l’obiettivo di offrire ai giovani pallavolisti siciliani un percorso di crescita e formazione di alto livello senza la necessità di lasciare l’isola.
Un progetto che punta a diventare un punto di riferimento per lo scouting e la valorizzazione dei talenti del volley regionale e che ha mosso i primi passi ufficiali nel mese di maggio con un Open Day ospitato al PalaRizza di Modica.
L’Open Day di Modica e il primo riscontro sul territorio
L’evento inaugurale ha rappresentato un momento centrale di incontro tra staff tecnico e giovani atleti provenienti da diverse realtà pallavolistiche siciliane. Un’occasione di osservazione diretta che ha permesso di valutare numerosi profili e testare sul campo le potenzialità del progetto.
La risposta registrata in questa prima fase ha confermato l’interesse del territorio e la solidità dell’idea alla base del SAV, evidenziando al tempo stesso la necessità di ampliare ulteriormente la platea di giovani coinvolti.
Più tempo per ampliare lo scouting e valorizzare i talenti
Proprio sulla base dei primi riscontri, il progetto ha scelto di ricalibrare i tempi del percorso di selezione, con l’obiettivo di rendere il lavoro di osservazione più ampio e strutturato.
La decisione, condivisa con famiglie e società sportive aderenti, prevede il proseguimento dell’attività di scouting lungo l’intera stagione agonistica 2026-2027, attraverso nuovi appuntamenti e ulteriori momenti di confronto sul territorio.
Una scelta che punta a garantire una valutazione più completa dei giovani atleti e una rappresentanza più ampia del panorama pallavolistico siciliano.
Un progetto che cresce in modo graduale e condiviso
Il SAV continuerà quindi il proprio percorso con un approccio progressivo, orientato alla costruzione di una realtà stabile e duratura nel tempo.
L’obiettivo è consolidare il gruppo di lavoro e strutturare un modello tecnico e organizzativo in grado di valorizzare al meglio le potenzialità dei giovani talenti siciliani.
“Le realtà destinate a durare si costruiscono con crescita graduale, condivisione e pianificazione”, è lo spirito che accompagna l’evoluzione del progetto.
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