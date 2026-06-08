Motyka Bike School Modica da urlo a Carlentini: quattro podi e terzo posto società

Decidi tu come informarti su Google.

Aggiungi RagusaOggi alle tue Fonti preferite. Quando cercherai una notizia, ci troverai più facilmente. AGGIUNGI

Grande giornata di sport a Carlentini in occasione della quarta tappa della Coppa Sicilia MTB, che ha visto tra le protagoniste assolute la Motyka Bike School Modica. La società modicana ha conquistato quattro podi individuali e un prestigioso terzo posto nella classifica generale di tappa tra le società partecipanti.

Una prestazione corale che conferma la crescita del movimento giovanile e la solidità del lavoro svolto sul territorio dalla scuola ciclismo.

Apertura con i più piccoli: emozioni e applausi per gli esordienti

La giornata si è aperta con l’esibizione promozionale dei piccoli atleti MPG Elsa Borgese, Carmine Barone e Alessandro Crucetta, protagonisti di una prova non competitiva ma ricca di entusiasmo.

Una dimostrazione di crescita e passione che ha coinvolto il pubblico presente, con tutti i giovani “campioni in erba” premiati con un lungo applauso, a testimonianza dello spirito educativo e formativo della manifestazione.

G1M: Borgese chiude al 17° posto

Nella categoria G1M, il primo risultato per i colori gialloneri della Contea porta la firma di Carlo Andrea Borgese, che chiude la prova in diciassettesima posizione, maturando esperienza in un contesto competitivo di alto livello.

G2M: doppietta Modica tra vittoria e podio

Grande soddisfazione nella categoria G2M, dove la Motyka Bike School Modica centra una splendida doppietta: primo posto per Santiago Borgese e terza posizione per Giuseppe Agosta. Un risultato che conferma la competitività dei giovani atleti modicani.

G4M: dominio e piazzamenti di rilievo

Protagonismo assoluto anche nella categoria G4M, dove arriva la vittoria di Nicolò Tagliarini, affiancata dal terzo posto di Simone Adamo. Ottime prestazioni anche per gli altri atleti: quinto posto per Gabriele Aprile, quattordicesimo per Lorenzo Cassarino e sedicesimo per Thomas Cataudella.

Una prova corale che evidenzia la profondità del vivaio e la qualità del lavoro tecnico svolto.

G5M: podio sfiorato per Dominik Borgese

Buona prestazione anche nella categoria G5M, dove Dominik Borgese chiude al quinto posto, sfiorando il podio in una gara combattuta fino agli ultimi metri.

Soddisfazione nelle parole di Arianna Melilli, che ha sottolineato la crescita del gruppo e la qualità dei risultati ottenuti:

«Gli ottimi piazzamenti dei nostri atleti ci permettono ancora una volta di salire sul podio tra le società partecipanti. Le prestazioni confermano la solidità di un gruppo che, con impegno e resilienza, potrà regalarci ancora grandi soddisfazioni».

La dirigente ha poi ringraziato i coach Laura Melilli e Rosario Tagliarini, oltre alle famiglie e agli sponsor che sostengono quotidianamente l’attività sportiva.

© Riproduzione riservata